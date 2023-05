Opel Vectra A byl mrštný jako lasička a stačilo mu 90 koní. Dnes je levnou vstupenkou do klubu

Když se před 35 lety představil první Opel Vectra, ve vnitřním prostoru nikterak nevynikal. Navzdory tomuto nedostatku se pro mnohé stal suverénně nejkrásnějším modelem střední třídy. Propracované obliny jeho karoserie se nám líbí i dnes, kdy už nástupce ascony a předchůdce insignie patří mezi silniční rarity.

Rok 1988 přivedl na svět spoustu nezapomenutelných aut: sériovou Škodu Favorit, první generaci kombi BMW 3 Touring, futuristicky zaoblený Volkswagen Passat B3 nebo moderní kompakty Fiat Tipo a Renault 19. Opel v témže roce soustředil veškerou svoji pozornost na uvedení modelu střední třídy s novým jménem Vectra. Nástupce letitého hranatého Opelu Ascona se veřejnosti odhalil v srpnu 1988 a stejně jako přímý předchůdce si vystačil s dvěma karoseriemi: pětidveřovým liftbackem a čtyřdveřovým sedanem.

Nabídka pohonných verzí byla však nesmírně bohatá – základní model sázel na skromný čtyřválec 1.4/55 kW s karburátorem, naopak následující podzim ve Frankfurtu obohatila paletu špičková verze 2000 16V, na přání dokonce i s pohonem 4x4. A po povedené modernizaci se Opel Vectra dočkal dokonce vidlicového šestiválce. Zmíněná specifikace CDX 2.5 V6 o výkonu 125 kW jako jediná obouvala šestnáctipalcová kola, prodávala se výhradně v karoserii sedan a dokázala uhánět rychlostí až 233 km/h.

Na jaře 1995, při startu posledního roku výroby první generace vectry, u nás stála 769.300 Kč. Naproti tomu ani základní model GLX 1.6 o skromném výkonu 55 kW se tehdy nikterak nepodbízel – ve stejné době stál 488.000 Kč. Paleta různorodých variant původního Opelu Vectra byla velmi rozmanitá. Jenže nejen proti konkurenčnímu VW Passatu i Fordu Mondeo, ale i vůči vlastním sourozencům Astra a Omega tehdy postrádala jeden veledůležitý model: kombi. To se pod tradičním označením Caravan představilo až na bázi nástupce v září 1996.

Pět stupňů či chytrý automat

Nízká a stylová karoserie sedanu se chlubila součinitelem odporu vzduchu cx = 0,29. Jestliže soudobí soupeři Peugeot 405, Renault 21, Fiat Croma nebo zmíněný VW Passat sázeli na zaoblené hrany, pak Opel Vectra vzal střih karoserie pěkně po vzoru Mazdy 626 GD nebo Mitsubishi Galant E32. Proti japonským modelům střední třídy však obliny ze všech stran ještě více zakulatil, takže jediné hrany na karoserii najdete na víku zavazadlového prostoru.

Ještě vejcovitěji vypadal pětidveřový model s výklopnou zadní stěnou. Ten se však u nás takové přízni netěšil, první soukromí podnikatelé v Československu potřebovali ke své reprezentaci limuzínu s odděleným zavazadlovým prostorem a samostatným víkem, kde po otevření kufru nefouká do kabiny a cestující místo tupé rány při jeho zavření zaslechnou jen decentně tlumené zaklapnutí odkudsi zezadu.

Na rozdíl od japonských modelů se evropské automobily nikdy nehonosily přehnanou výbavou. Před konkurencí se tak nemohla příliš vytahovat ani moderní vectra. Její základní verze GL tak dokázala majiteli za téměř půlmilionovou sumu poskytnout dělená a sklopná zadní sedadla, výškově seřiditelnou sedačku řidiče nebo výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na všech krajních pozicích. Postup na vyšší verzi GLS zpočátku přinášel třeba posilovač řízení, otáčkoměr či velurové čalounění interiéru.

Když se zájemce rozhodl pro vrcholnou variantu CD, dostal mimo jiné antiblokovací brzdový systém ABS. Připlatit za tento prvek byl rozumný nápad, při jedné zimní osobní zkušenosti právě s vectrou se potřeba náhlého zabrzdění proměnila v nechtěnou výměnu sady pneumatik. To se ale může týkat kteréhokoliv jiného auta, navíc v dnešní roli sběratelského modelu na jarní a prázdninové vyjížďky už se podobné peripetie aut z devadesátých let dávno netýkají.

Všechny verze vectry byly standardně osazeny pětistupňovou manuální převodovkou, nově vyvinutý elektronicky řízený čtyřstupňový automat byl v nabídce dvojího typu: dle schopnosti přenosu točivého momentu buď 140, nebo 215 N.m. Díky samostatnému voliči na středové konzole mohl řidič už tehdy volit mezi třemi přednastavenými jízdními režimy: ekonomickém, standardním a sportovním.

Moderní podvozek spoléhal na zavěšení předních kol McPherson, kde se pro uložení příčných trojúhelníkových ramen, stabilizátoru a pro jeden z úchytů motoru objevil nový pomocný rám s rameny prodlouženými až k držáku chladiče. Šlo zároveň o příspěvek k aktivní bezpečnosti v případě čelního nárazu.

Vzadu spoléhaly běžné verze vectry na klikovou nápravu s vlečenými rameny a zkrutnou příčkou, specifikace Vectra 4x4 se stálým pohonem všech kol sázely na aktivní prostorovou zadní nápravu s trojúhelníkovými rameny kývajícími se okolo šikmých os. Stejné řešení měla i špičková Vectra 2000 první série, s motorem 2.0 16V, výkonem 110 kW a rozvodem 2x OHC. Tentýž agregát poháněl i kompaktní Kadett GSi.

Předváděcí nadstandard

Přestože ještě před dvaceti lety se to na našich silnicích Opely Vectra jen hemžilo, dnes platí za vzácnosti: první, druhá, ale dokonce už i třetí generace. Proto máme obrovské štěstí, že se nám podařilo objevit úplně prapůvodní sedan, navíc v provedení před modernizací. Chladičová maska nemá módní rámeček s logem uprostřed, ale mřížku ve stylu někdejších modelů Senator B, Omega A či Kadett E. Plaketu s bleskem tak zatím najdeme připevněnou na kapotě.

Zadní svítilny jsou zatím jednodílné, v roce 1992 je v rámci faceliftu doplnily přídavné lampy po stranách víka zavazadelníku. Právě v roce 1992 se šedý opel dostal do Československa, a to jako roční předváděcí vůz s nicotným nájezdem od obchodníka z německého Darmstadtu. Od té doby spolehlivě slouží rodině prvního majitele. Ačkoliv jde o základní výbavu GL, už na první pohled to žádná chudobka není. Metalický lak doplňují tónovaná okenní skla nebo elektricky výsuvná anténa v levém zadním blatníku.

Tenkrát se obvykle pakety nedodávaly, za každý prvek se individuálně připlácelo. Už tehdy se šetřilo i na výrobních nákladech, což je u vectry na rozdíl od mnoha současných aut naštěstí vidět jen ve skrytých zákoutích– například na zespodu nikterak nezakrytém víku kufru. Podobně nebezpečné plechové výlisky, kde obsluha při manipulaci riskuje poranění, dnes vídáme hlavně u levných sedanů pro rozvojové trhy, dříve však byly normou i v Evropě.

Otevíráme dveře, obdivujeme vzorně čalouněné výplně a usedáme za stále líbivou palubní desku. Stejnou mimochodem převzalo i atraktivní kupé Calibra. Sedadla jsou příjemně měkká a rozměrově velkorysá, pohodlnou pozici nacházíme okamžitě. Díky tenkým sloupkům se můžeme nerušeně rozhlížet do všech stran, a tak rovnou otáčíme klíčkem ve spínací skříňce.

Živá, obratná, prodejná

Příčně uložený čtyřválec o objemu 1,8 litru má sametově tichý chod. Druhý nejslabší motor z původní nabídky sice v dokladech skromně přiznává maximální výkon pouhých 66 kW, přesto se i tohle devadesátikoňové stádo dokáže na silnici pořádně rozparádit. Tohle jsou ty pravé rané devadesátky! Lehký opel se navíc výborně ovládá, ve výbavě decentně tmavého sedanu totiž nechybí ani sice nadstandardní, zato nepostradatelný posilovač řízení.

Do zatáček se auto vrhá s tehdejší vyhlášenou německou přesností a precizností, díky skvěle vyváženým proporcím tuhé karoserie je na silnici mrštné jako lasička. Klid na palubě si zpříjemňujeme poslechem rovněž příplatkového originálního rádia Opel SC 202 s reproduktory nainstalovanými v předních dveřích. Od tovární audiosoustavy sice vzhledem k parametrům žádný extra sound očekávat nemůžeme, přesto hraje přístroj s číselným kódováním a přehrávačem kazet obstojně.

Navzdory objemné zážehové osmnáctistovce se vectra ve verzi sedan chlubila průměrnou spotřebou 7,8 litru, což byl údaj zhruba na úrovni líných škodovek řady 105/120. Při tempu 90 km/h si dokonce vystačila jen s přídělem 5,8 l. Pro příznivce Opelu tak jde o ideální limuzínu pro dlouhé cesty na obří německé srazy, kterých je na letošní sezonu opět naplánována spousta.

Na rozdíl od velkých šestiválcových limuzín Omega, Senator či Commodore tak model Vectra představuje cenově dostupnou a provozně levnou klubovou vstupenku do světa značky, která má nejen ve své domovině, ale i v tuzemsku početnou fandovskou komunitu. Navíc auto na našich fotografiích je momentálně určeno na prodej, kontakt na prodávajícího případnému zájemci rádi poskytneme v redakci.

Bohatá a skromná kráska

Jestliže design původního Opelu Vectra veřejnost očaroval, po pětatřiceti letech si dovolím odvážně tvrdit, že hezčí automobil střední třídy poté už nikdo nevyrobil. Na rozdíl od archaických ascon, svých pozdějších generací a příliš mladých insignií je první vectra dodnes působivou směsí moderny a klasiky s nádechem dynamiky i prestiže. Nehledě na nabídku speciálních verzí, vrcholících dokonce specifikacemi 4x4 a V6.

Sedan s motorem 1.8i v polovině devadesátek na rok zakotvil i v naší domácí garáži. Dodnes si na bledě modrý opel se zmodernizovanou tváří a dvojitými zadními svítilnami pamatuji jako na rychlé, elegantní a příjemně ovladatelné auto, tehdy vybavené i nepřenosným mobilním telefonem NMT. Škoda jen kratšího podélného prostoru v kabině, vyplývajícího ze skromného rozvoru. Passat B3, představený ve stejném roce, byl zkrátka k cestujícím štědřejší.

Opel Vectra GL 1.8i: Základní technická data Motor Atmosférický zážehový čtyřválec vpředu napříč Zdvihový objem [ccm] 1796 Největší výkon [kW/min-1] 99/5400 Točivý moment [N.m/min-1] 145/3000 Převodovka pětistupňová manuální Pohon předních kol Délka x šírka x výška [mm] 4430 x 1700 x 1400 Rozvor [mm] 2600 Objem nádrže [l] 63 Maximální rychlost [km/h] 183 Cena nového vozu [Kčs] 527.642

Článek vyšel v Auto Tipu Klassik 03/2023. Časopis si můžete koupit na ikiosek.cz.