Opel Rocks-e je klonem Citroënu Ami. S rychlostí 45 km/h míří na mladé ve městě

Pod střechou koncernu Stellantis pokračuje Opel ve sdílení rodinné techniky a svou nabídku modelů rozšiřuje o novinku Rocks-e – tedy přeznačkovanou verzi dříve uvedeného Citroënu Ami. Miniaturní dvoumístná, elektrická krabička pro využití výhradně ve městě dostává pár designových prvků německé značky, nic extra dalšího se však nemění.

Stejně jako Ami má i Opel řadu zaměnitelných plastových dílů karoserie pro snížení výrobních nákladů (například dveře nebo přední a zadní nárazník). Na délku měří vozítko 2,41 metru, váží pouhých 471 kg, a přestože může vypadat malince a uvnitř stísněné, uvnitř má nabídnout dostatek místa i pro cestující s výškou přes 1,9 metru.

Pohon zajišťuje elektromotor ve spojení s 5,5kWh baterií. Na jedno nabití tak Opel uvádí dojezd až 75 km (WLTP). Z normální domácí zásuvky má nabití do plna trvat asi 3,5 hodiny. Na krátké přesuny výhradně po městě odkazuje i maximální rychlost jen 45 km/h.

Svou specifikací hledí Rocks-e (a rovněž Citroën Ami) na dále rostoucí trh sdílení automobilů, tzv. car-sharing. V Německu mohou Rocks-e řídit i mladí ve věku od 15 let s řidičským průkazem pro skupinu AM. Právě na domácím trhu Opel nejprve spustí objednávky (včetně on-line prodeje), přičemž další evropské trhy mají následovat. O příchodu do Česka však zatím nevíme.