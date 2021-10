Opel Rekord D slaví 50 let. Připomeňte si historii milionáře z Rüsselheimu

Název Rekord se u Opelu objevil již v březnu roku 1953, kdy byl představen Opel Olympia Rekord. Se svou pontonovou karoserií a jasnou inspirací u amerických vozů u zákazníků zabodoval, dokázal se totiž udržet v prodejích na druhém místě za tehdy extrémně silným Volkswagenem.

Během čtyř let vzniklo téměř 600 tisíc kusů. Nástupcem Olympie se stal Rekord P1, vyráběný v letech 1957 až 1960, který například pro modelový rok 1959 nabídl poloautomatickou převodovku Olymat. Následoval Rekord P2 se zcela novou karoserií z let 1960 až 1963 – další úspěch se 787.684 vyrobenými kusy. Následující Rekord A přijel s moderní kapotáží, navrženou v technickém středisku GM v Michiganu, nicméně pod kapotou měl stále čtyřválcové motory, jejichž historie sahala až do roku 1937. Dostal proto také řadový šestiválec o objemu 2,6 litru s výkonem 74 kW z luxusnějšího Opelu Kapitän.

Zastaralý pohon odešel s modelem Rekord B, který byl sice jen faceliftem předchůdce, ale jezdil již s novou řadou čtyřválcových motorů s rozvodem CIH (cam in head) s vačkovou hřídelí umístěnou vedle ventilů. Rekord C z roku 1967 se stal velkým hitem, mimo jiné i díky svým moderním tvarům á la lahev od Coca coly – vznikl v 1.276.681 exemplářích. Déčko mělo rozhodně na co navazovat.

Opel Rekord D

V závěru roku 1971 se rozběhla výroba nového Rekordu, zpočátku označovaného za Rekord II. Zcela novou karoserii se štědrým prosklením a evropskými tvary navrhl Chuck Jordan. Nabízen byl jako limuzína s dvěma, nebo čtyřmi dveřmi, kupé a tří- či pětidveřový kombík. Pro živnostníky bylo určeno třídveřové kombi bez zadních bočních oken.

K velkým pokrokům došlo po stránce pasivní bezpečnosti. Vpředu byly deformační zóny a výztuhy jsme našli v bocích i ve střeše. Pod kapotou se objevily vylepšené benzinové motory CIH – základní model 1700 měl 49 kW (od roku 1975 jen 44 kW), verze 1700 S nabídla 61 kW. Od roku 1975 byla v prodeji verze 1900 s objemem 1,9 litru a výkonem 75 kW, souběžně 1900 S s 66 kW. Stejnojmenné provedení bylo dostupné i do roku 1975 se 71 kW. Nejslabší motor měl jednokomorový karburátor Solex, zbytek dvoukomorový.

Už při minulé generaci Opel přeznačil a dovybavil Rekord na model Commodore, který byl k mání jen s šestiválcovými motory. Rekord D se tedy stal Commodorem B – šestiválec byl k mání ve verzích 2500 S o výkonu 85 kW (jednokomorový karburátor), dále GS 2500 H s 96 kW (dvoukomorový karburátor), 2800 SC s objemem 2784 cm3 s 95 kW (jednokomorový karburátor), GS 2800 HC se 103-104 kW (dvoukomorový karburátor) a konečně GS/E 2800 EC se 114-118 kW s vstřikováním Bosch D-Jetronic. Kupé posledně jmenované verze jelo až dvoustovkou, čtyřdveřák taktéž působivých 195 km/h. GS/E 2800 mimochodem řídil Walter Röhrl na Monte Carlo v roce 1973.

Rekordní nafta a prodejní úspěchy

Byl to první naftový motor značky – a právě v Rekordu D. A ne ledajaký. V roce 1972 se v něm objevil diesel s označením 2100 o objemu 2068 cm3 a s výkonem 44 kW, který vycházel z motoru pro aerodynamický speciál Opel GT Diesel. Ten stanovil 18 mezinárodních a dva světové rekordy na testovací trati v Dudenhofenu.

Nafťák měl maximální rychlost 135 km/h a poznali jste ho podle bouli na kapotě díky rozvodu OHC. V září roku 1976 sjel z linky miliontý kus Rekordu D. Na oslavu značka nabídla speciální edici Milionär s dvoulitrovým motorem o výkonu 74 kW. Čísla se nakonec zastavila na 1.128.196 kusech Rekordu a 140 827 exemplářích technicky spřízněného Commodoru B.