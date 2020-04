Opel plní sliby a vrací do hry známé jméno. Nová Mokka dorazí i jako elektromobil

Koncern PSA začal po odkupu značky Opel s její kompletní restrukturalizací. Některé modely zcela zařízl, pár jich ponechal a některé překopal na své základy. Jeden z těch, kteří měli smůlu, byl i malý crossover Mokka X. Ten v tichosti odešel v létě loňského roku a zanechal po sobě pouze zprávu, že se vrátí později jako zcela nové auto.

Věděli jsme, že se objeví nejspíš letos, bude sdílet platformu s crossoverem DS3 Crossback a bude se nabízet i jako elektromobil. Nyní, po deseti měsících, přichází Opel s první upoutávkou. Model se bude jmenovat jednoduše Mokka a elektrická varianta bude k mání již od počátku uvedení na trh.

Co můžeme od novinky čekat dále? Vsadili bychom si na design inspirovaný novou generací hatchbacku Corsa. Mokka bude vyšší sourozenec na stejných základech platformy CMP, podobně jako je to u příbuzné dvojice Peugeotů 208 a 2008. Pokud bude pohonné ústrojí vycházet ze zmíněných modelů, můžeme v elektrické verzi očekávat až 50kWh baterii, která vydrží na zhruba 310 kilometrů jízdy.

Vedle elektrické varianty je vysoce pravděpodobná i přítomnost řady přeplňovaných zážehových dvanáctistovek a dieselu o objemu 1,5 litru. Vedle první upoutávky na maskovaný vůz ale zatím nic oficiálně nevíme. Nová Mokka by se měla představit tento rok a na začátku příštího by měla jít do prodeje.

Galerie doplněna o minulou generaci Opelu Mokka X.