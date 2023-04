Opel Mokka dostal vyjímatelnou užitkovou vestavbou. Stylovka je díky ní i super parťák pro podnikání

Auto pro podnikání, nebo rodinu? Díky nové vestavbě můžete mít obojí i v crossoveru, od něhož byste to rozhodně nečekali.

Řemeslníci a zaměstnanci větších firem jsou pro výkon své činnosti většinou vybaveni lehkým užitkovým vozem. Mnoha drobným živnostníkům se ale investice do pracovního auta nevyplatí, takže často zvolí obyčejná kombi.

Některé automobilky sice nabízejí užitkové verze osobních modelů, ale vzhledem k absenci zadních sedadel nedokážou splnit nároky na rodinný život ve volném čase. Německý specialista na užitkové vestavby Bott GmbH & Co. KG se rozhodl malým podnikatelům ukázat zajímavou alternativu integrovanou do crossoveru Opel Mokka.

Na sklopená zadní sedadla lze umístit box bott vario3 se šuplíkovým systémem doplněným o přihrádky na drobnosti. Bytelný rám sestavy je ukotven do karoserie vozu, a prošel nárazovými testy podle normy ECE R44. To znamená, že i v případě nehody zůstane vestavba na svém místě a se zavřenými schránkami. Pro zachování co nejlepších jízdních vlastností jsou šuplíky a stěny vyrobené z extrémně lehkého materiálu s ohledem na ideální rozložení hmotnosti. K úložným prostorům je přístup ze tří stran, přičemž konfiguraci je možné přizpůsobit přáním zákazníka. V případě potřeby všech sedadel lze box pohodlně vyjmout.

Volba elektrického Opelu Mokka není náhodná. Reprezentuje totiž moderní přístup k elektromobilitě s důrazem na atraktivní design a moderní technologie, což právě dnešní klientela hledá.

Elektromotor s výkonem 100 kW a 260 N.m točivého momentu čerpá energii z 50kWh baterie pro ujetí 338 km na jedno nabití. S možností nabíjení výkonem až 100 kW je možné nabít prázdný akumulátor na 80 % za 30 minut. Z 11kWh wallboxu dosáhnete plného nabití za 5 hodin a 15 minut. Pokud by vás napadlo použít domácí jednofázovou zásuvku 1,8 kW, zabere proces 31 hodin a 10 minut. Maximální rychlost je omezena na 150 km/h, což bohatě stačí při lokálním výkonu podnikání. Společnost navíc využila termín blížících se svátků pro prezentaci ve velikonočním stylu.