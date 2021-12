Radosti Neotřelý design Bohatá výbava Skvělé sladění motoru a převodovku Snadné ovládání Starosti Tužší podvozek Méně místa vzadu Komplikované otevírání kufru Vyšší cena 8 /10

Pokud jste si mysleli, že se móda crossoverů začala v Evropě šířit až s příchodem Peugeotu 2008 či Renaultu Captur v roce 2013, byli jste na omylu. Už v roce 2012 na trh dorazil Opel Mokka první generace, a půjdeme-li ještě dál, dostaneme se až do roku 2009 ke Škodě Yeti. Ale Honzo, ty popleto, vždyť Opel Mokka a Škoda Yeti byly klasická SUV s pohonem všech kol, zatímco 2008 a captur vždycky byly jenom módní předokolky, možná vás napadne. Jenže tato auta položila jedny z prvních základních kamenů, a jak se měnily preference zákazníků, měnily se i výsledné produkty.

Dnes můžeme mezi crossovery zařadit v podstatě všechno, co má trochu zvýšenou karoserii s kontrastními ochrannými plasty. Řídit se klasickými měřítky, jako jsou třeba rozměry karoserie, už totiž vždycky tak úplně nejde. Kupříkladu Škoda Kamiq, typický městský crossover postavený na „malé“ platformě s předním pohonem, totiž délkou a množstvím prostoru uvnitř přerůstá Škodu Yeti, která v roce 2017 vyklidila pole modernějšímu karoqu. Znamená to, že by měl být kamiq ve stejném segmentu jako karoq? Budete se divit, ale podle Svazu dovozců automobilů (SDA) to tak doopravdy je.

Ani Opel Mokka už není takový, jaký býval kdysi. Zbavil se pohonu všech kol, je o 13 cm kratší a stojí na výhradně „předokolkové“ platformě CMP koncernu PSA, který je dnes součástí skupiny Stellantis. Dá se říct, že z Opelu Mokka zůstalo jen jméno, pro Opel to ale byla příležitost začít na čistém papíře a s pomocí nového partnera rozvířit vody v dnes už hodně nabitém automobilovém segmentu. Není divu, že během loňské tuzemské premiéry mokky nejednou padlo slovo „sexy“. Opel chce ukázat, že nedělá nudná auta a umí se i odvázat. Tak co, povedlo se to?

Jasně rozdané karty

Nahlédnete-li do nabídky Opelu, zjistíte, že nemá jeden, ale hned dva crossovery do města. Vedle mokky se loni představil také modernizovaný crossland, který dostal novou masku chladiče Opel Vizor a přišel o písmeno X v názvu. Zatímco crossland má zákazníkům nabídnout hlavně ideální „value for money“, mokka je stylovka pro lidi, kteří se chtějí odlišit. Je dražší a připomíná spíše malé SUV-kupé, zatímco crossland je vysoká a úzká krabička na kolečkách, kterou musíte fakt vyšperkovat, aby vypadala k světu, ale ani tak vás finančně nezruinuje.

Zajímavý je také pohled do statistik registrací nových vozů na českém trhu dle SDA. V říjnu a listopadu u nás mokka byla úspěšnější než crossland, a v listopadu dokonce překonala konkurenci od Seatu, Renaultu a Hyundaie a byla dvojkou v segmentu SUV-B za Peugeotem 2008. Prodeje crosslandu už mokka letos nedožene, úspěšné měsíce jsou ale jasnou známkou toho, že Češi mají peníze a není jim proti srsti připlatit si za stylovější, nápaditější a z mého pohledu i mnohem hezčí auto.

Není pochyb o tom, že je nová mokka fakt stylovka. Aby ne, když si bere inspiraci z minulosti. Krásná maska chladiče odkazuje na sporťák Manta ze sedmdesátek, s přimhouřením očí bychom našli i podobnost ve tvaru kapoty, která může být v kombinaci s černou střechou lakovaná černě (za 5000 Kč, nelze u výbavy Edition).

Do našeho týdenního testu dorazila sportovněji střižená verze GS Line, pro niž jsou charakteristické červené lišty kopírující horní hranu bočních oken a vytvářející dojem plovoucích sloupků C karoserie. Tohle jen tak někdo netrumfne, pomyslel jsem si, hned následující den jsem ale nedaleko Prahy potkal naprosto stejné auto. Dojem kazila jen 17palcová černá kola, která má verze GS Line standardně. Doporučuji sáhnout hlouběji do kapsy a připlatit si rozumných 10.000 Kč za osmnáctky, které zároveň představují vrchol nabídky. Když stylovka, tak se vším všudy!

Zvenku crossover, ale co uvnitř?

Proč si vlastně lidé tak oblíbili městské crossovery? Troufám si tvrdit, že ve většině případů díky vyšší pozici za volantem, zaručující lepší přehled o dění kolem auta, malým vnějším rozměrům, díky kterým se s vozem snadno parkuje, a větší světlé výšce, která tady není pro občasné výlety mimo asfalt, ale pro snadnější přeskakování městských zpomalovacích prahů. Crossland tyto parametry do puntíku splňuje, ovšem mokka je z trochu jiného těsta.

Se světlostí 164 mm má mokka mezi podvozkem a silnicí více místa než crossland, když se ale posadíte za volant, připadáte si jako v corse. Nesedíte moc vysoko nad podlahou, přístrojová deska se středovou konzolou natočenou k řidiči je kratinká a nabízí maximální prostor pro kolena a máte výhled na širokou kapotu s výrazným prolisem uprostřed. V crosslandu, který vnímám spíše jako malé MPV, kapotu nevidíte vůbec. Mokka je prostě zvýšený hatchback, stejně jako kamiq. Chcete-li ještě jinou paralelu, je jako nízké conversky s dvojitou podrážkou. Divili byste se, ale takové boty se fakt dělají.

Jestli mě u mokky něco fakt těší, je to pobyt za volantem. Designéři si skvěle poradili se zástavbou dnes už prakticky nutnou dvojicí displejů (středový má 10“, před řidičem je 12“ digitální štít, dohromady za 30.000 Kč), ale hlavně díky tomu, že se v Opelu nezbláznili a nechali pro ty nejpoužívanější funkce klasická tlačítka. Stop/start a hlídání jízdních pruhů vypnete tlačítky na středovém tunelu, jednozónová automatická klimatizace (dvouzónovou mokka mít nemůže, crossland však ano) má panel s otočnými ovladači a tak dále. Středový displej rychle reaguje, digitální prostředí je přehledné a snadno se v něm zorientujete, i když jste se s opelem třeba ještě nikdy nesetkali. Takhle to má vypadat.

S místem uvnitř to není špatné. Vpředu nic nepřekáží ani vysokému řidiči, pozice k řízení je i díky velkému rozsahu nastavení volantu skvělá a v sedadle řidiče jsem se nekroutil ani po dlouhé jízdě. Crossland však může mít i ergonomická sedadla s certifikátem AGR, která mokka nemá ani za příplatek. Vzadu je to kompromis, ale to jste už asi vzhledem k tvaru střechy poznali sami. Když se vpředu trochu uskromním (měřím 190 cm), vejdu se sám za sebe s drobnou rezervou před koleny, s prostorem nad hlavou je to ale limitní. Stačí se opřít o hlavovou opěrku a je zle, avšak vzhledem k tomu, že jako spolujezdec v autě stejně nejčastěji hledím do telefonu, je to vlastně jedno. Na chvíli bych to vzadu přežil a menší postavy mohou být v klidu.

Zavazadlový prostor má základní objem 350 litrů a po sklopení zadních opěradel získáte 1105 litrů. To jsou hodnoty známé spíše z malých městských hatchbacků, ale vzhledem k tomu, že je mokka v podstatě zvýšená corsa, dává to smysl. Zadní opěradla nelze sklopit zcela do roviny a po jejich složení vznikne schod, který nemáte čím vyrovnat. To je ale to nejmenší, co by mě na kufru, do kterého jsem mimochodem nacpal asi 1,8 metru vysoký vánoční stromek a přítelkyně přitom nemusela jet domů až v druhém kole, štvalo.

Škoda totiž komplikovaného otevírání kufru. Tlačítko je až nad registrační značkou, takže v zimním období budete mít pořád špinavé ruce. Řešit se to dá odskokem na klíčku, ovšem i tak si pak budete muset víko zvednout sami, přičemž do prostoru mezi jeho hranou a zadním nárazníkem nenacpe prsty jen tak někdo. Sám jsem měl problém, a to mám spíš tenčí a delší prsty. Elektricky ovládané víko kufru mokka nemá, takže si holt budete muset poradit sami.