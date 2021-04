Nové Opely to nemají lehké. Od chvíle, kdy začaly využívat platformy a motory PSA, musí obhajovat svou německost, neboť je stále někdo označuje za překabátěné Peugeoty. Ale už duo Opel Corsa-Peugeot 208 ukázalo, že se na stejné technice dají postavit auta s odlišným charakterem. Tak schválně, jestli to platí i u nové mokky, která je souputníkem 2008.

Opel vehementně zdůrazňuje, že vývoj a ladění nové generace mokky probíhaly v Německu. Z hlediska designu je hlavním tématem čelní maska Vizor, odkazující na model Manta. V přídi najdeme aktivní žaluzie a nádechy, které usměrňují proudění vzduchu okolo předních kol.

Nový Opel Mokka odhalil české ceny. Až do března vám odpustí i 100 tisíc korun

Po stránce rozměrů je nový Ope Mokka o 124 mm kratší než původní model, ale rozvor je delší o 2 milimetry. Co je ale podstatné: v závislosti na verzi zhubla až o 120 kilogramů. K mání je s benzinovými tříválcovými motory 1.2 Turbo o výkonu 74 nebo 96 kW, dále s čtyřválcovým dieselem 1.5 CDTI a také v elektrické formě Mokka-e se 100 kW.

Po usednutí za volant si může příznivec německé značky oddychnout – přehlednost ovládání byla zachována tak, jak je u Opelu zvyklý. Regulace teploty nebo hlasitosti probíhá klasickými otočnými ovladači, pod 10“ obrazovkou palubního systému najde skutečná tlačítka pro přístup do jednotlivých sekcí. Vlevo pod volantem pak nechybí regulace jasu podsvícení a na středovém tunelu se nachází opět klasická mačkátka pro rychlé vypnutí stop startu, vedení v jízdních pruzích nebo hlídání slepých úhlů. Sem móda sdružování všeho na dotykové plošky nebo ovládání důležitých prvků po hledání v hloubi menu infotainmentu díky bohu nedorazila.

TEST Peugeot 2008 GT Line 1.5 BlueHDi: Mají Francouzi patent na bestseller?

Podobně přehledné je i ovládání na volantu – vlevo tempomat a omezovač rychlosti, vpravo audio funkce. V našem vrcholném provedení má nová Mokka 12“ digitální přístrojový štít, který se opět obejde bez okázalých futuristických animací. Jeho zobrazení má několik režimů, od minimalistického až po mapu navigace, ale ve všech zůstává dobře čitelné a přehledné. Snad jedinou markantní francouzskou stopou jsou zde voliče automatické převodovky a jízdních režimů, které známe například z nového Citroënu C4.

Přední sedadla jsou rozumně široká a relativně měkká. Najít v nich pohodlnou polohu s dobrým výhledem na přístrojový štít není problém, v tomto ohledu vyhoví více typům postav než Peugeoty, které občas vyžadují řízení s volantem v klíně. V zatáčkách v nich nekloužete do stran, ale hodilo by se lepší vedení v oblasti trupu. Dozadu se vejde průměrně rostlý dospělý s výškou do 180 centimetrů, sedáky a opěradla jsou nakloněny lehce dozadu, takže si lze položit stehna na sedadla. Kufr se základní kapacitou 350 litrů má dvojitou podlahu, pokud je v horní poloze, po sklopení opěradel je v rovině se zbytkem prostoru v kabině.

Omlazený Opel Crossland má české ceny. I nejvyšší výbavu teď koupíte pod půl milionu

Ale pojďme už jezdit. Silnější varianta přeplňovaného tříválce 1.2 Turbo s osmistupňovým automatem jsou sehrané duo, převodovka v 99 procentech případů řadí téměř neznatelně a s autem necuká. Dobře využívá nástup zátahu ve středních otáčkách a při razantnějším sešlápnutí plynu se silného středu otáčkoměru drží. Při klidné jízdě pak motor zbytečně nepodtáčí a nedusí.

Odpružení si vede dobře i s 18“ koly s pneu o rozměru 215/55. Kola se na nerovnostech stíhají vracet k asfaltu bez výraznějšího bouchání, byť auto svou posádku občas trochu natřese. Projevuje se zde podobný efekt jako u 2008, tedy tužší předek a měkčí záď, ale není tak do očí bijící jako u Peugeotu a celkově naladění působí harmoničtěji. Akustický komfort je přijatelný, Opel se sice chlubí nejlepším odhlučněním v segmentu, čemuž se dá věřit po stránce hluku od kol, nicméně aerodynamický šum z přední části vozu je v dálničních rychlostech podobný jako u faceliftovaného Opelu Crossland.

TEST Opel Insignia GSi 2.0 Turbo AT9 4x4 Grand Sport: Na co ještě čekáte?

Řízení je spíše cestovní než sportovní, v zatáčkách v něm sice ucítíte nárůst odporu, ale jinak mokka ani v této silné verzi nebudí potřebu řezat oblouky na limitu. V zákrutách sedí hezky, ale při tomto prvním svezení se v mezních situacích rychle objevily limity zimního obutí při teplotě 22 stupňů – na definitivní verdikt si počkáme až při plnohodnotném testu na letních pláštích.

Opelu se to tedy opět povedlo. Na stejné technice postavil „svoje“ auto, dostatečně odlišné od francouzského konkurenta. Z hlediska přehlednosti ovládání se neodchýlil od své tradice a jízdně je dostatečně německý. Oproti corse pak mokka působí dotaženěji z hlediska designu a zpracování vnitřku, u hatchbacku byla v určitých ohledech znát jistá ukvapenost. Zde je vidět, že automobilka měla dost času udělat vše správně a po svém.