Opel Manta GSe ElektroMOD je německá klasika na elektřinu. Komunikuje přední maskou

Zdá se, že úpravy ikonických vozů do moderní podoby mezi automobilkami momentálně frčí. Své klasiky už na elektřinu předělal Hyundai, Jaguar představil E-Type Zero... Dalším do party je Opel. Jeho Manta GSe má představovat most mezi minulostí a budoucností, jeho základem je Manta A, kterou poskytl Opel Classic. Její benzinový čtyřválec nahradil elektromotor o neznámém výkonu, mnohem zajímavější je však zevnějšek, který kombinuje designovou modernu s historickými liniemi.

TEST Opel Insignia GSi 2.0 Turbo AT9 4x4 Grand Sport: Na co ještě čekáte?

Velmi výrazně působí neonově žlutý lak v kombinaci s černou kapotou, společně s dvoubarevnými disky Ronal jde o velkou parádu. Designéři si také vyhráli s logy rejnoka – manty, vyvedenými v textuře QR kódu. Nejvýraznějším prvkem je ale příď Vizor, kterou značka momentálně nasazuje do svých nových i nedávno aktualizovaných modelů. Je osazena diodami, které slouží nejen k svícení, ale také k předávání zpráv svému okolí.

Že nemají elektrické závoďáky zvuk? Takto se problému zhostil Opel

Vůz vám tak umí sdělit různé zajímavé informace, například že „Mé německé srdce bylo ELEKTRifikováno,“ „Jsem EelektroMOD“ a také zvládne přehrát animaci s rejnokem. Na designové studii nyní probíhají dokončovací práce, v plné parádě bude vystavena 19. května.