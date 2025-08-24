Opel Kadett B slaví 60 let. Globální hit se prodával ve více než 120 zemích světa

Miliony prodaných kusů, velké úspěchy na závodních tratích i karoserie pro každou příležitost – to byl Kadett.
Název Kadett použil Opel již před druhou světovou válkou u vozu vyráběného v letech 1936 až 1940. Oživil jej v roce 1962 poté, co značka dostala od svého mateřského koncernu General Motors pokyn k vytvoření „dokonalého anti-Volkswagenu,“ který by konkuroval všudypřítomnému Brouku. Vznikl tak Kadett A, dvoudveřový sedan a dvoudveřové kombi o délce necelých čtyř metrů, dodávaný s litrovým motorem o výkonu 29 až 35 kW. Za pouhé tři roky výroby vzniklo necelých 650 tisíc kusů této první generace, v roce 1965 ji vystřídal Kadett B.
Jeho karoserie byla o 18 centimetrů delší a o 10 centimetrů širší, rozvor se prodloužil o zhruba 9 centimetrů. Premiéra proběhla na autosalonu ve Frankfurtu a již při ní byly dostupné hned čtyři karosářské varianty – dvoudveřový a čtyřdveřový sedan, třídveřové kombi a akčněji pojaté kupé. To designéři navrhli v atraktivním stylu amerických fastbacků, jeho zajímavostí byl zadní sloupek s třemi „žábrami,“ který navazoval na strmě stoupající linii zadních bočních oken.
Pohon měly na starosti čtyřválcové motory, provedení 1100 o objemu 1078 ccm mělo 33 a později 37 kW, verze 1100 S 40 kW, 1100 SR s dvěma karburátory nabídla 44 kW. Ke konci výroby bylo dostupné provedení 1200 S o objemu 1196 ccm s 44 kW. Pro limuzínu a kupé byla určena sedmnáctistovka s výkonem 55 kW, vrcholem byla verze 1900 S (90 kW).
Tu dostalo v pozdějších letech výroby sportovní provedení Rallye-Kadett, které poznáte podle tmavých pruhů na kapotě (kvůli oslňování odlesky z kapoty) a bocích, tmavého interiéru s koženkovými sedadly, sportovního volantu, tříbodových pásů a přídavných ukazatelů – otáčkoměru, tlakoměru oleje a ampérmetru. Na jeho bázi vznikly úspěšné závodní speciály, které vítězily například na rally Stuttgart-Lyon-Charbonnieres, hesenské a Trifels rally či Tour de Luxembourg. V roce 1967 Kadett řízený Günterem Irmscherem (ano, známým ladičem Opelů) na Tour d’Europe, největším úspěchem pak bylo vítězství ve své třídě na rally Monte Carlo s posádkou Lambart a Vogt.
Na bázi druhé generace vznikla také luxusnější varianta Opel Olympia, předchůdce Ascony. Vůz stál na čele inovací, Kadett B posloužil jako základ pro hybridní prototyp Stir-Lec I z roku 1969 a elektrický Kadett XEP z roku 1970, který můžeme považovat za raného předchůdce současné elektrické Astry. Vůz se vyvážel například i do USA nebo Jihoafrické republiky, celkem byl prodáván ve více než 120 zemích světa. Když jej v roce 1973 nahrazovala třetí generace, společně s technicky spřízněnou Olympií si připsal celkem přes 2,7 milionu prodaných kusů.
