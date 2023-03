Opel investuje 3 miliardy do továrny na nový Grandland. Jeho premiéru chystá na příští rok

Fabriku v Eisenachu čekají velké změny. Jeden ze zásadních modelů německé značky dostane novou platformu a pohon na baterie.

SUV Grandland letos načne šestý rok ve výrobě a Opel proto již chystá jeho nástupce. Zatím ještě stále aktuální model využívá platformu PSA EMP2, kterou sdílí s Peugeoty 3008 a 5008, Citroënem C5 Aircross a DS 7. Nová generace bude stát na konstrukčním základu STLA Medium, určeném pro elektrické vozy na pomezí segmentů C a D. U něj Stellantis cílí na dojezd až 700 kilometrů.

Moderní továrna v Eisenachu ve spolkovém státu Durynsko vznikla v části závodu Automobilwerk Eisenach, v němž se až do roku 1991 vyráběly vozy Wartburg. Šla do provozu v září roku 1992, kdy se zde začala vyrábět Astra generace F. V následujících třiceti letech zde bylo postaveny téměř čtyři miliony aut. Stellantis do ní investuje 130 milionů eur, tedy zhruba tři miliardy korun, aby bylo možné začít vyrábět nástupce Grandlandu již od druhé poloviny roku 2024. Plánem Opelu je mít plně elektrifikovanou nabídku vozidel od roku 2028.

Jako celek pak Stellantis investuje do roku 2025 přes 30 miliard eur do elektrifikace a softwaru. Již zmíněná platforma STLA existuje i ve verzích Small pro menší vozy s dojezdem okolo 500 kilometrů a Large v rámci segmentů D, E a F. Elektrické pick-upy a lehké užitkové vozy využijí platformu STLA Frame s žebřinovým rámem. Konstrukce počítá s pohonem předních, zadních i všech kol, časem na ní mají vznikat až dva miliony vozů ročně.

V roce 2024 hodlá Stellantis používat dva druhy baterií. Dostupnější typ bez niklu a kobaltu bude určen pro masová vozidla, vyšší segmenty dostanou akumulátor s niklem a vyšší energetickou hustotou. V roce 2026 by se pak dle plánu měla objevit první baterie s pevným elektrolytem.