Opel Insignia má po faceliftu. Zaujme novými LED světlomety a lepší výbavou

Než se dočkáme kompletní prezentace modernizovaného Opelu Insignia, která proběhne v lednu na autosalonu v Bruselu, automobilka nám již nyní představuje hrstku novinek, jež máme ve vylepšeném liftbacku a kombi očekávat. Kromě lehce pozměněné přídě a zádě bude chtít Insignia zaujmout například novými adaptivními světlomety IntelliLux LED Pixel Light.

Ještě schopnější adaptivní světlomety použijí celkem 84 LED diod v každé lampě, namísto předchozích 32, takže má novější Insignia zajistit ještě preciznější viditelnost v noci. Nebude chybět přisvěcování do prostoru dopravních značek či tlumení jednotlivých proudů světla pro neoslnění dopravy před autem.

Uvnitř máme očekávat aktualizované systémy infotainmentů s dotykovými obrazovkami pro jednotlivé stupně výbavy, také možnost bezdrátového nabíjení telefonu, systém tísňového volání e-Call, head-up displej či poprvé u Insignie rovněž zadní parkovací kameru včetně funkce varování o provozu za autem.

Ostatně mezi asistenčními a bezpečnostními systémy zmiňuje Opel u modernizace taktéž předkolizní systém s detekcí chodců a automatickým brzděním, funkci udržování jízdy v pruhu, hlídání mrtvého úhlu, adaptivní tempomat s krizovým brzděním, funkci rozpoznávání dopravních značek a rozšířený parkovací asistent.

Pod kapotou se máme těšit na zcela nové benzinové a naftové jednotky s nižší hmotností a úspornějším chodem. Modernizovaná Insignia si samozřejmě ještě vystačí s platformou vyvíjenou pod koncernem General Motors. Opel by tak mohl v nabídce zatím udržet některé své motory, i když jisté zdroje uvádějí využití určitých jednotek francouzského PSA – od kterého bude Insignia v nové generaci již využívat motory výhradně.

Co se týče zbrusu nové generace, té bychom se měli dočkat v roce 2022. Základem bude platforma EMP2, takže novinka by sdílela techniku používanou například u Peugeotu 508. Po stránce celkových proporcí by si Insignia udržela stylověji pojatou karoserii se splývající zádí – Peugeot ji dnes u 508 popisuje jako „fastback“. Na nový kombík ale určitě dojde také.