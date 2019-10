Opel Insignia má nejspíš po faceliftu. Design ukazuje čínský Buick Regal

Opel Insignia je jedním z posledních modelů německé značky, který se teprve chystá na zásadní změny pod křídly francouzského koncernu PSA. Současná generace vysluhujícího liftbacku a kombi se ještě dočká modernizace, které bychom se měli dočkat příští rok. Už teď ale některé změny naznačuje čínský Buick Regal, tedy přeznačkovaná Insignia pro tamní trh.

Také pro Čínu je totiž chystaná modernizace a vylepšení se tedy dočká i Buick, který se má na čínském trhu stále těšit velké oblibě. Stylistické novinky faceliftu bychom tak čekali i na evropské Insignii, i když zrovna razantní proměny se nejspíš nedočkáme.

Hlavní novinkou je přepracovaná příď s novými světlomety, jejichž tvary už můžete vidět na nové generaci hatchbacku Corsa. Přední nárazník se ukazuje s novými otvory přívodu vzduchu, nicméně samotná mřížka chladiče se jeví bez větších změn. Pár novinek je chystáno i vzadu s hranatými koncovkami výfuku a jinak řešenou spodní stranou nárazníku.

Podobně jako nedávno modernizovaná Astra si ještě Insignia udrží starou platformu vyvíjenou pod koncernem General Motors. Pod kapotou by tak Opel mohl stále udržet některé své motory, i když některé zprávy již uvádějí využití určitých jednotek francouzského PSA – od kterého bude Insignia v nové generaci již využívat motory výhradně.

A co se týče zbrusu nové generace, té bychom se měli dočkat v roce 2022. Základem se již očekává francouzská platforma EMP2, takže novinka by sdílela techniku používanou například u Peugeotu 508. Po stránce celkových proporcí by si Insignia udržela stylověji pojatou karoserii se splývající zádí – Peugeot ji dnes u 508 popisuje jako „fastback“. Na nový kombík ale určitě dojde také.

Galerie doplněna o současnou generaci Opelu Insignia.