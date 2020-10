Opel Insignia GSi po faceliftu má české ceny. Je výhodnější než Octavia RS TSI!

Opel Insignia GSi po faceliftu se světu poprvé ukázal už loni v prosinci, stejně jako jeho umírněnější běžné verze si však razí cestu na český trh teprve v těchto dnech. Vůz prodělal vcelku bouřlivý vývoj. Zprvu byl v nabídce s benzinovým (191 kW) i naftovým (154 kW) dvoulitrem, benzinová verze se následně odebrala a zůstal pouze nafťák.

Po modernizaci se GSi vrací na trh s jediným motorem, a sice s novým benzinovým dvoulitrem o výkonu 169 kW, devítistupňovou automatickou převodovkou, pohonem všech kol s dvouspojkovým zadním diferenciálem a velmi bohatou základní výbavou. A asi nejsme sami, koho překvapí, za kolik je vůz na našem trhu k dispozici. Pravda, po velké slevě platící do konce letošního roku, nebo do vyprodání zásob, i tak se ale jedná o mimořádně atraktivní nabídku.

Díky slevě ve výši 180.000 Kč pořídíte nový Opel Insignia GSi na českém trhu za ceny od 919.900 Kč (Grand Sport), respektive 949.900 Kč (Sports Tourer). Základní výbava zahrnuje 20palcová litá kola, adaptivní podvozek FlexRide, brzdy Brembo, Pixel LED Matrix světlomety, bezklíčové odemykání a startování, 8palcový infotainment s navigací, DAB, sportovní sedadla AGR čalouněná Alcantarou, digitální přístrojový štít, dvouzónovou klimatizaci s výdechy i pro druhou řadu sedadel, tempomat s omezovačem rychlosti, a protože jde o GSi, tak i specifické díly karoserie (nárazníky, zadní spoiler).

V loňském článku jsme se neubránili srovnání s Octavií RS, která měla v minulé generaci rovněž dvoulitrový turbobenzin o výkonu 169 kW. Insignia je automaticky řazena do střední třídy, zatímco octavia jen dle SDA (co do rozměrů je někde mezi nižší střední a střední třídou), přesto nyní vychází výhodněji než srovnatelně výkonná Octavia RS TSI nové generace. Ta s motorem 2.0 TSI o výkonu 180 kW a převodovkou DSG stojí 939.900 Kč, s TSI ale nemá a ani nemůže mít pohon 4x4.

Octavia má ve standardu třeba sedm airbagů, 18palcová litá kola, DAB, sportovní přední sedadla s vyhříváním, Matrix LED světlomety, TOP LED zadní svítilny, parkovací senzory vpředu a vzadu, virtuální pedál pro bezdotykové otevírání víka kufru, sportovní kryty pedálů, vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů, ambientní LED osvětlení či virtuální kokpit či infotainment s navigací a 10palcovým dotykovým displejem. Za podvozek DCC se připlácí 25.000 Kč a sportovní sedadla čalouněná Alcantarou stojí 48.000 Kč.