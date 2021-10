Radosti Nízká spotřeba Snadná obsluha Famózní LED světla Dobře fungující asistenční systémy Bohatá základní výbava Starosti Špetka výkonu navíc by bodla Naftu nedostanete s 4x4 Nízké rozlišení parkovací kamery 8 /10

Aby se taková spousta lidí otáčela za naftovým SUV segmentu C – to se jen tak nevidí. Vždyť jde o objemovou kategorii, u které se v letošním roce očekává v rámci Evropské unie prodej 2,5 milionu kusů a devatenáctiprocentní podíl na trhu. Grandland (z názvu zmizelo písmenu X) po faceliftu ale budí pozornost zaslouženě.

Všechny novější vozy Opelu dostaly moderní tvář ve formě čelní masky Vizor a je zajímavé, jak dobře se její ostré hrany podařilo naroubovat na původně oblé tvary á la Insignia. Významné změny se děly i v jejím okolí – máme zde Full LED světla už od základní výbavy, sací otvor pod maskou, radar umístěný pod registrační značkou a imitaci sacích otvorů v kontrastní barvě po stranách. Mimochodem, za maskou se může skrývat i systém pro noční vidění, který vám na obrazovce uvnitř zvýrazní osoby či zvěř.

Opel Grandland má po faceliftu. S novou tváří přicházejí i zásadní změny uvnitř

Digitální jen tam, kde je to příjemné

Uvnitř se Opel chlubí čistě digitálním přístrojovým štítem (bez příplatku od druhé výbavy ze tří s názvem GS Line) o úhlopříčce 12 palců a 10palcovou obrazovkou infotainmentu. Obojí působí moderně a snadno se ovládá – grafika ukazatelů je jednoduchá a přehledná, můžete si nastavit i minimalistický režim pouze se zobrazením rychlosti. Infotainment svou strukturou odpovídá sesterským francouzským modelům koncernu Stellantis, startuje vcelku rychle a snadno se v něm zorientujete.

I když se Opel u SUV Grandland kasá přechodem do doby digitální, z hlediska obsluhy základních a důležitých funkcí si naštěstí uchoval zdravý rozum. Teplotu nastavujete otočnými ovladači, hlasitost taktéž, aktivace výhřevu sedaček má svá fyzická tlačítka a nelovíte ji někde v menu na displeji (zdravíme koncern VW) a nechybí zde kolébkový přepínač regulace jasu podsvícení nalevo pod volantem. Klasické čudíky mají také funkce parkovacích senzorů, udržení v jízdním pruhu nebo deaktivace stop startu – jsou hezky po ruce před voličem řazení s tvary rukojeti pistole, který se shoduje s řešením ve francouzských vozech.

Vylepšený Opel Grandland přijel do Česka. V akci teď ušetří až 100.000 korun

Do předních sedaček se hezky poskládá i nadprůměrně rostlý a živený člověk, mají široké sedáky a dostatečný rozsah nastavení. I zde se Opel chlubí certifikátem AGR, tedy potvrzením jejich kvalit institutem ergonomů. Je fakt, že dlouhé cesty vás v nich neunaví a i po mnoha ujetých kilometrech vystupujete svěží a nerozlámaní.

Na druhou řadu sedadel se pohodlně vejdou dva dospělí nebo tři děti, šířka v ramenou by tu ve třech „velkých“ trochu chyběla, ale na kratší vzdálenost se cesta v pěti dá přežít. Místa nad hlavou je pro běžně vysokou osobu dostatek a stehna si zde pohodlně opřete o sedáky. Vzadu by se ale možná hodil více než jeden USB konektor. Zadní opěradla jsou dělená v poměru 40:60, pokud je podlaha kufru ve své horní poloze, navazují na ni – byť není plocha zcela rovná. Sklápět je můžete i z kufru pomocí táhel po stranách, zavazadelník má hezky pravidelné tvary a nic do něj nevyčuhuje. Nakládací hrana ale není v rovině s podlahou. Pod ní najdete přípravu pro rezervní kolo, protože náhradní disk něco váží a při homologaci hraje roli každý gram.