Opel Astra po modernizaci má české ceny. Nabízí pouze tříválce, i jako diesely

S pohledem na vylepšený Opel Astra si zřejmě kdovíjakých novinek nevšimnete. O modernizaci jsme se více rozepsali zde. Hlavní zprávou jsou však nové motorizace pod kapotou hatchbacku, které ještě nepocházejí od koncernu PSA. Výhradně tříválcové benzinové i naftové jednotky měl totiž Opel vyvíjet ještě před jeho akvizicí, přičemž do staré platformy Astry od General Motors by ani francouzská technika nepasovala. S příchodem nové generace Astry v roce 2021 se to však změní.

Do té doby se hatchback spolehne výhradně na trojici benzinových a dvojici naftových tříválcových motorizací. Vše přitom začíná u motoru 1.2 Turbo s výkonem 81 kW (110 koní), který je dostupný pouze s manuálním šestikvaltem, a v základním stupni výbavy Astra startuje na částce 399.900 Kč. Karoserie kombi (Sports Tourer) je nadále k mání, a to za příplatek 30.000 Kč.

Standardně za tuto cenu dostanete v Astře šest airbagů, elektrické stahování předních a zadních oken, elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka, manuální klimatizaci, ambientní osvětlení, 7palcový infotainment s podporou Apple CarPlay a Android Auto, tempomat či multifunkční volant.

Zmíněná dvanáctistovka je poté dostupná i ve výkonnějším naladění s 96 kW (130 koní), která v ceníku začíná na 426.990 Kč. Větší benzinový tříválec 1.4 Turbo o výkonu 107 kW (145 koní) je však dostupný až u vyšší výbavy Elegance od 582.990 Kč, přičemž je spojen pouze s automatem CVT.

Ve výbavě Elegance čekejte navíc LED světlomety, dvouzónovou klimatizaci, dešťový senzor, volant potažený kůží, čalounění kombinací kůže/látka, chromované lišty okolo bočních oken, 16palcová litá kola nebo systém varování před čelní kolizí a vybočením z jízdního pruhu.

Naftové motory 1.5 CDTI jsou tedy rovněž nové a tříválcové. Nabízeny jsou v naladěních s 77 kW (105 koní) od 485.990 Kč nebo s 90 kW (122 koní) od 505.990 Kč, v obou případech s manuální šestistupňovou převodovkou a ve výbavě Astra. Pokud chcete u dieselu automat, devítistupňová skříň je dostupná jen u silnější varianty a s výbavou Elegance. Cena začíná na 632.990 Kč.

Modernizovaný Opel Astra – Technická data a české ceny (benzinové motory) Motor 1.2 Turbo 1.2 Turbo 1.4 Turbo Zdvihový objem [cm3] 1199 1199 1342 Válce/ventily 3/4 3/4 3/4 Největší výkon [kW/min] 81/4500 96/5500 107/5000-6000 Točivý moment [N.m/min] 195/2000-3500 225/2000-3500 236/1500-3500 Převodovka 6M 6M CVT Max. rychlost [km/h] 200 215 210 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,9 10,5 9,9 Spotřeba WLTP [l/100 km] 5,2-5,5 5,2-5,5 5,6-6,0 Cena Astra [Kč] 399.990 426.990 - Cena Elegance [Kč] 475.990 501.990 582.990 Příplatek za kombi Sports Tourer činí 30.000 Kč.