Omlazený Mercedes-Benz EQA má české ceny. Základ je za 1,3 milionu a má celkem slušný dojezd

Mercedes-Benz EQA prošel faceliftem v srpnu letošního roku. Designově se více přiblížil současnému designovému jazyku značky, ale stranou nezůstaly ani další oblasti vozu. Ostatně o novinkách faceliftu jsme se rozepsali v našem dřívějším článku. Nyní už ale známe tak éčeské ceny, protože vůz dorazil do konfigurátoru. Základ EQA 250 vyjde na 1.370.930 Kč. Co všechno za to dostanete?

Předně elektromotor o výkonu 140 kW (190 koní) pohánějící přední kola. Normovaný dojezd pak činí 493 kilometrů a spotřeba je uvedena 15,5 kWh/100 km. Maximálka je 160 km/h a akcelerace na stovku proběhne za 8,6 sekundy. Kdo touží po lepší dynamice, může sáhnout po verzi EQA 300 4Matic za 1.460.470 Kč, která je již k mání s pohonem všech kol a nabídne výkon 168 kW (228 koní) s dojezdem na nabití 436 kilometrů.

Vrcholem je EQA 350 4Matic s 215 kW (292 koní) a stovkou za 6,0 sekundy. Vyjde už ale na 1.527.020 Kč. Standardem je výbavová linie Progressive s čalouněním syntetickou kůží Artico, podélnými střešními nosiči, kůží čalouněným volantem nebo 18palcovými koly. K výbavě se pak řadí i automatická klimatizace, couvací kamera nebo ambientní osvětlení.

Paket Premium za 44.862 Kč nabídne navíc lepší reproduktory, bezdrátové nabíjení mobilních telefonů, rozšířenou realitu pro navigaci, vyhřívání předních sedadle nebo sadu Keyless-Go pro bezklíčové odemykání a startování. Povýšit to můžete ještě balíčkem Plus za 108.929 Kč, kde už jsou prvky jako 360stupňová kamera, reproduktory Burmester, elektricky nastavitelná přední sedadla s pamětí nebo sada MBUX Innovation.

K mání je pak samozřejmě i sada AMG. Za 114.030 Kč bude mít vůz agresivnější design ve stylu bouráků z Affalterbachu. K tomu se pak budou hodit i adaptivní tlumiče s volitelnými režimy za 29.708 Kč. Zvolit si můžete i lesklé hliníkové dekory v interiéru nebo čalounění černou kůží.