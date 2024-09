Omlazený Fiat Panda má české ceny! Výbavou nerozmazluje, ale cena tomu odpovídá

Pravda, současný Fiat Panda je na trhu již od roku 2011, jenže i po takové době je to stále prodejní hit, a to především na domácím trhu. ostatně v uplynulém roce to bylo s více než sto tisíci kusy opět nejprodávanější auto Itálie, druhá Dacia neprodala ani polovinu modelů Sandero. Na Fiat Panda prostě doma nic nemá, takže se není čemu divit, že prošel pro letošní rok dalším omlazením. Nyní už známe české ceny.

Klíčovými novinkami u faceliftu jsou povinné bezpečnostní prvky, tedy autonomní nouzové brzdění, udržení v jízdním pruhu, varování před únavou řidiče, rozpoznávání značek s rychlostním omezením nebo upozornění na překročení povolené rychlosti. Lehce se také zamíchalo s výbavami a nově je tu 7palcový digitální přístrojový štít. Nová jsou pak třeba i sedadla a vtipným detailem jsou grafiky pandích hlav na krytech kol.

Motorizace je pouze jedna - 1.0 BSG. Jedná se o mild-hybridní tříválec o objemu 1,0 litru, který disponuje výkonem 51 kW (70 koní) a je spojený výhradně s manuální převodovku se šesti stupni. Vůz obouvá pneumatiky 175/65 R14, vpředu má kotoučové brzdy a vzadu bubnové. Přední zavěšení kol je typu McPherson, vzadu je torzní příčka. Maximálka je 164 km/h a normovaná spotřeba činí 4,8 až 4,9 l/100 km.

Výbavy jsou dvě - Panda a Italia, přičemž každá z nich má ještě nadstavbu Cold, která znamená navíc vyhřívaná přední sedadla, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívané stěrače, vysoký středový panel mezi řidičem a spolujezdcem nebo přední mlhovky. U výbavy Panda je to příplatek 10.000 Kč, u Italia pak jen 8000 Kč.

No ale teď ty ceny, Panda stojí 329.900 Kč, Italia 357.900 Kč. Bereme akční ceny, ceníkovky jsou trochu vyšší. V základu má Panda slavný posilovač řízení s funkcí City, manuální klimatizaci, přípravu pro rádio, vyhřívané zadní sklo nebo výškově nastavitelný volant. Italia má navíc 5palcový infotainment bez dotykového displeje, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, zadní parkovací senzory nebo nárazníky v barvě karoserie.