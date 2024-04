Omlazený Citroën Berlingo míří na český trh! Je to ideál pro rodinu i podnikání. A nestojí moc

Nový Citroën Berlingo má kompletní český ceník a míří na český trh. K mání jsou dvě karosářské verze - kratší M a větší XL. Vedle osobní verze je k mání i užitková s označením Profi. Verze M má 4403 mm na délku a rozvor 2785 mm, větší XL má na délku 4753 mm a rozvor 2975 mm. Jednou z hlavních novinek faceliftu jsou sedadla Citroën Advanced Comfort, které máte ve výbavě Max za příplatek 25.000 Kč v rámci balíčku.

Citroën Berlingo je to auto, do kterého naskládáte velkou rodinu i bagáž a můžete vyrazit na dovolenou. K dispozici jsou střešní ližiny, spousta odkládacích míst i variabilní interiér. Základní cena za osobní verzi činí 500.000 Kč s aktuálním bonusem 50.000 Kč a dalším bonusem 30.000 Kč za váš starý vůz. Druhý bonus platí pouze v případě verzí se spalovacím motorem. Na elektrickou však platí prémie 100.000 Kč.

Výbava Plus zahrnuje zadní parkovací asistent, tempomat, manuální klimatizaci, mlhová světla, výškově i podélně nastavitelný sloupek volantu nebo dešťový senzor. Výbava Max přidává navíc ještě třeba automatickou dvouzónovou klimatizaci, kožený volant, hliníková kola, zadní parkovací kameru, podélné střešní nosiče či tři samostatně sklopná sedadla ve druhé řadě. A tip pro rodiny s malými dětmi: dozadu se vedle sebe vejdou tři dětské sedačky.

Užitková verze Profi stojí minimálně 480.000 Kč. Také zde platí slevy i bonus za starý vůz. Elektrický pohon mít nemohou, ale můžete se spolehnout na zážehové a vznětové motory ve spojení s manuálem i automatem. Základní výbava You je velmi podobná s výbavou Plus u osobní verze. Vyšší výbava Plus zahrnuje navíc LED denní světlomety, mlhová světla, loketní opěrku nebo ocelové šestnáctky s černými středy.