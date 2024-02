Omlazené Porsche Taycan má kompletní české ceny. Vybere si šetřílek, chalupář i sportovec

Pokud máte stejně jako my pocit, že Porsche Taycan je vlastně stále čerstvá novinka, tak ono už to bude letos bratru pět let od premiéry. Přišel tak čas na pořádný facelift. Na první pohled novinku poznáte podle nového předního nárazníku a světlometů. K dispozici jsou čtyři varianty s pohonem zadních a všech kol a k mání budou už teď na jaře 2024. Jak to bude s cenami? Omlazení se týká rovnou takřka všech verzí, to máme základní Taycan, čtyřkolku Taycan 4S, Taycan Turbo a Turbo S.

Od těchto variant je k mání kombi Sport Turismo a také vyvýšený kombík s ochrannými plasty Cross Turismo. Rozdílem je pouze Cross Turismo, které má jako jediné motorizaci 4, protože se nenabízí jako zadokolka. Zlepšení je vidět takřka na všech frontách, vozy mají nový zadní elektromotor, vyšší výkon, možnost nabíjení výkonem až 320 kW, nové Matrix LED světlomety nebo možnost podvozku Active Ride, který jsme viděli už u Panamery a je zde dostupný pro verze s pohonem všech kol.

Základní provedení Taycan stojí 2.703.382 Kč, předchozí provedení vyšlo na 2.459.597 Kč. Získáte výkon 300 kW (408 koní), kombinovanou spotřebu 16,7 kWh/100 km a dojezd až 592 km. Kompletní tabulku s cenami najdete níže. Příplatek za prvek Porsche Active Ride vyjde na 205.579 Kč. Na výběr je opět z mnoha barev laků karoserie a designů kol. Pokud vás standardní nabídka neuspokojí, lze jít třeba do programu Paint to Sample, kde vám namíchají barvu podle vašich představ.