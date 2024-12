Omlazené Porsche 911 GT3 se pod 6 milionů nakonec vejde, pokud nechcete lehkost nebo rám

Vánoce jsou za rohem a pokud ještě stále nemáte všechny dárky, můžete napsat Ježíškovi o omlazené Porsche 911 GT3 v obou provedeních, tedy to běžné více na okruhy nebo Touring, který je zase více na cestování. A do dopisu s přáním můžete připsat lákavou poznámku, že se Ježíšek se vším vejde dost možná i pod šest milionů korun.

Obě varianty stojí stejně, tedy 5.556.009 Kč. Je to o více než milion korun méně než GT3 RS, ale zase skoro o dva miliony více než třeba Carrera T. To cenové rozpětí u 911 je prostě velké, a totéž platí i o samotných GT3. Ano, vejdou se pod šest milionů a když si do nich naklikáte audio Bose, nějaký pěkný lak karoserie, tónované světlomety HD Matrix-LED nebo systém zdvihu přední nápravy, stále se do šesti milionů vejdete.

Jenže pak tu má každá verze po jednom balíčku, který její cenu vystřelí. Touring má Lightweight paket, který vaše auto odlehčí o 22 kg, a to třeba karbonovou střechou, hořčíkovými koly a spoustu dalších komponentů z karbonu. Musíte k tomu vzít ještě balíček bohatšího pokrytí kůže v interiéru a celkově to dělá 972.591 Kč. Mimochodem zadní sedadla, která jsou u GT3 Touring poprvé, jsou za nulový příplatek.

Podobně to má i běžná GT3, zde máte k mání Weissach paket, který byl doposud spíše pro modely RS. S tímto paketem získáte zadní ochranný rám schválený FIA, paket snížení hmotnosti o 9 kg, aerodynamický paket z karbonu, lehká skořepinová sedadla, čalounění Race-Tex s kontrastním prošíváním nebo v rámci spojeného paketu Clubsport i hasicí přístroj nebo šestibodové pásy. Je to 845.061 Kč navíc.

Výkon pohonné jednotky zůstává i po faceliftu na hodnotách 375 kW (510 koní) a 450 N.m točivého momentu. Stále je také k mání šestistupňový manuál a sedmistupňová dvouspojková převodovka PDK, a to bez příplatku. Karbon-keramické brzdy jsou samostatným příplatkem 269.375 Kč a nejsou tedy součástí příostřovacích balíčků.