Omlazené BMW Z4 dorazilo do českého konfigurátoru. Se čtyřválcem a manuálem není až tak drahé. Výbavu má slušnou

Vítr ve vlasech, nebo spálená pleš? Je to jedno, za který tábor kopete, právě teď je nejvyšší čas začít přemýšlet o hračce na léto. BMW Z4 by mělo uspokojit většinu zákazníků.

Do českého konfigurátoru dorazilo omlazené BMW Z4. Asi největší novinkou vozu je M sportovní paket již v základní výbavě. Už za 1.194.700 Kč tedy bude vaše auto vypadat jako nabroušené M, nicméně pod kapotou budete mít čtyřválec sDrive20i o výkonu 145 kW (195 koní). To není nic na lámání rekordů, ale na svižnou projížďku to bude bohatě stačit. Ba co víc, tento motor je v základu s manuální převodovkou.

Základní výbavou BMW Z4 jsou třeba adaptivní LED světlomety, automatická dvouzónová klimatizace, volant čalouněný kůží, vyhřívání předních sedadel, Live Cockpit Professional s navigací nebo variabilní sportovní řízení. Základní lak je bílý nemetalický a tato verze může mít pouze 18palcová kola. Tato motorizace je dostupná i s automatem za 1.258.374 Kč.

Sportovní paket M je pro přeci jen možné za 70 tisíc připlatit. Obsahuje sportovní podvozek se světlou výškou nižší o 10 mm, volant s lepším úchopem, sportovně tvarovaná přední sedadla, kůží čalouněnou přístrojovou desku nebo čalounění kombinací Vernasca a Alcantara. Rozhodně se tedy vyplatí, pokud nejdete vyloženě po co nejnižší ceně.

Výbavové pakety jsou dva. Business Class má za 36.114 Kč elektricky nastavitelnou bederní opěrku, bezklíčový vstup nebo vyhřívání předních sedadel a volantu. Paket Innovation pak přidává lepší LED světlomety, asistenta dálkových světel, samostmívací zrcátka, adaptivní tempomat nebo BMW Live Cockpit Professional. Stojí 71.578 Kč.

Motorizace sDrive30i pak řidičům nabídne výkon 190 kW (258 koní) za 1.435.200 Kč, bohužel už se ale nenabízí s manuální převodovkou a jedinou volbou je automatický osmikvalt. To samé platí i pro jedinou šestiválcovou motorizaci z dílny M Performance, Z4 M40i, která neučinila ten krok jako sesterská Toyota Supra a manuál nemá. Motor zde produkuje výkon 250 kW (340 koní) a vyjde vás na 1.664.000 Kč.