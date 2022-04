Omlazené BMW X7 Oficiálně: Technicky je tak dokonalé, že některé novinky jsou už zhýčkaným rozmarem

Už v srpnu se dočkáme nového BMW X7. Největší zástupce řady X nabídne nejnovější pohonné jednotky a mimořádně sofistikovaný podvozek. Úroveň digitalizace interiéru je spektakulární a nabídne i světelnou show.

BMW X7 je vstupenkou do královského segmentu luxusních SAV a v případě tohoto modelu jde i o největšího člena rodiny X. Mimo Evropu poputuje podstatná část produkce do USA, Kanady, Číny na Blízký východ a do Austrálie. Oficiální termín vstupu na trh je srpen tohoto roku. Pro jednodušší logistiku se bude nová X7 vyrábět v Jižní Karolíně, kde se produkují také BMW X6, BMW X5, BMW X4 a BMW X3.

S délkou 5162 mm, šířkou 2000 mm, výškou 1819 mm a rozvorem 3105 mm jde o skutečného krále třídy. Vedle monumentálních rozměrů na sebe poutá pozornost pozměněnou karoserií dle nejnovějšího designového směru značky. Poprvé v historii nese příď dělené světlomety. V horní části najdeme LED denní svícení, zatímco hlavní osvětlovací technika je situována ve spodní části pod tmavým krytem. Designově tak více splývají s karoserií vozu. Již v základní sestavě jsou osazené Matrix LED s adaptivní technologií, natáčením do zatáček, odbočovací funkcí a schopností se přizpůsobit okolnímu počasí pro mlhovky. Samozřejmostí je i neoslňující asistent.

Druhým dominantním prvkem jsou rozměrné „ledvinky“, jejichž optické provedení závisí na zvolené výbavě. LED zadní světlomety tvoři tenké proužky a spojuje je chromovaná lišta překrytá efektním sklem. Poprvé se v nabídce BMW objevila možnost příplatkových 23palcových kol.

Že vstupujete do královské třídy vám dá X7 najevo už při přiblížení k vozu, kdy spustí úchvatnou světelnou show. Po otevření dveří se rozzáří ambientní osvětlení a po nástupu plynule odzadu dynamicky sníží intenzitu. Světelný efekt doplňuje i standardně dodávanou třídílnou panoramatickou střechou se dvěma otevírajícími se zónami. Uživatel si jas a intenzitu volí pomocí menu iDrive, kde má na výběr 15 barev.

Výsadou BMW X7 jsou tři řady sedadel, přičemž pro druhou je volba třímístné lavice nebo dvou kapitánských křesel (za příplatek). Už v základu novinka nabízí čtyřzónovou klimatizaci, prémiový audiosystém, vyhřívaná přední sedadla, bezdrátové nabíjení telefonu a bezklíčový přístup.

Náročnějším klientům BMW sestavilo paket Comfort zahrnující výhřev sedadel ve všech třech řadách, loketních opěrek řidiče i spolujezdce (prostředních i ve dveřích) a termo držák nápojů schopný udržet nápoje teplé i chladné.

Hlavní dominantou interiéru je ale monumentální zahnutá obrazovka sdružující 12,3palcový přístrojový panel a 14,9palcový infotainment. Ten je vybaven duálním slotem SIM karty pro připojení k 5G síti.

BMW X7 pořídíte se silně modernizovanými motory vybavenými 48V mild-hybridní technologií. Přidaný elektromotor disponuje výkonem 9 kW (12 k) a točivým momentem 200 N.m. Díky tomu je schopný zajistit bezemisní jízdu v pomalých rychlostech například v koloně. Akumulátor je umístěn v motorovém prostoru, kromě pohonné soustavy podporuje také elektrickou síť vozu.

Světovou premiéru ve všech motorech slaví osmistupňová automatická převodovka Steptronic Sport. Ta řidiči přináší nejen režim řízeného startu Launch Control, ale také funkci Sprint. Aktivuje se delším než vteřinovým podržením levého pádla na volantu. V tom okamžiku se automaticky všechny systémy nastaví pro plný výkon vozu a zapojí se i elektromotor.

Verze X7 xDrive40i je vybavena zcela novým řadovým šestiválcem s nejnovější technologií v oblasti spalování výměny výfukových plynů, ovládání ventilů, vstřikování a zapalování směsi. Celkem nabídne výkon 280 kW (380 k) s 520 N.m točivého momentu. Díky mild-hybridnímu systému může být krátkodobě navýšen na 540 N.m. Ve srovnání s předchůdcem jde o nárůst 35 kW (47 k) a 70 N.m. Zajímavostí je nové dvojité vstřikování, kdy kromě stávajícího vysokotlakého vstřikovacího systému je část paliva do spalovacích prostorů vstřikována také nízkotlakým systémem. Tímto způsobem dochází ke snížení tvorby pevných částic, a také k nižší úrovni emisí CO2.

Vznětovou alternativou je verze X7 xDrive40d. Inženýři zde použili ocelové písty namísto hliníkových, což jim dalo možnost pracovat s vyššími tlaky. Novinkou jsou také vstřikovače s elektromagnetickými ventily, které zvládnou 12 vstřiků za jeden cyklus tlakem až 2500 bar.

K dynamickým i komfortním jízdním vlastnostem přispívá standardně dodávaný adaptivní vzduchový podvozek. Ten umí upravit výšku v rozsahu 80 mm. Zahrnut je i terénní režim fungující ve dvou úrovních do 30 a 50 km/h. Při stání je možné vůz snížit o dalších 40 mm pro pohodlný přístup do kufru.

U modelů vybavených paketem xOffroad lze nastavit jízdní režimy pro sníh, písek, hlínu a kameny. Zajímavostí je možnost adaptivních stabilizátorů, které pomocí elektromotorů aktivně nastavují tuhost v závislosti na stylu jízdy a informacích z kamer i navigace.

BMW X7 je vybaveno inteligentním systémem varování před srážkou, který vůz hlídá při odbočování, změně pruhu i manévrech ve městě. Systém reaguje na protijedoucí vozy, chodce a cyklisty. Vůz je také schopen sám vybrat a zaparkovat na vhodné místo. Adaptivní tempomat spolu s asistentem jízdy v pruzích fungují až do rychlosti 210 km/h. Asistent v Německu sleduje i stav semaforu a aktuální barvu replikuje na přístrojový štít.

Udržet správný směr pomáhá řidiči také navigace. Ta na složitých křižovatkách poskytuje živý obraz čelní kamery doplněný šipkou správného pruhu. Po příjezdu do cíle jistě oceníte i asistent couvání s přívěsem.

Chytrou bezpečnostní novinkou je dálkové spojení s vozem, kdy v případě odcizení je majitel informován zprávou do chytrého telefonu. Kde se vozidlo nachází identifikuje pomocí přenášených záznamů z kamer vozu.

Součást nabídky je i vrcholné provedení X7 M60i xDrive, které se od zbytku odlišuje M specifickými detaily exteriéru a interiéru. Zvenčí vůz zdobí detaily v černém lesklém i matném provedení a 21palcová kola. V interiéru najdeme osvětlené prahové lišty, kožený volant s prošíváním v barvách BMW M, dřevěné obložení interiéru a alcantarové čalounění. Pod kapotou najdeme 4.4 litrový osmiválec s výkonem 390 kW (530 k) a točivým momentem 750 Nm.