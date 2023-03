Omlazené Alfy Romeo Giulia a Stelvio mají české ceny. Naftových 160 koní můžete mít za milion

Základní varianty modernizovaných alfiček mají české ceny. Na QV si ale ještě počkáme.

Facelift dvojice Alf Romeo Giulia a Stelvio již dorazil do českého konfigurátoru. Pokud tedy chcete Alfu Romeo s klasickou koncepcí a spalovacím motorem, máte na šetření ještě pár let. Další takové alfy nepředpokládáme, budoucnost je totiž v tomto šedá. O novinkách spojených s modernizací jsme vás informovali již při představení. Nebylo to dlouhé čtení, Alfa se totiž moc nerozšoupla a udělala jen pár drobných změn.

Oba modely jsou k dispozici v tradičních výbavách Super, Sprint, TI, Veloce a Competizione s cenou od 1.149.000 Kč za Giulii a 1.259.000 Kč za Stelvio. Trochu pozměněná motorová nabídka se s českým ceníkem potvrzuje i pro náš trh, základní motorizaci je nyní 2.2 JTD o nižším výkonu 118 kW (160 koní). Vyšší výkon má motorizace až od výbavy Ti, ve které nabídne 154 kW (210 koní). Základní naftový motor je ale jediný, který má výhradně pohon zadních kol.

Zbytek verzí má vždy pohon všech kol Q4. Všechny verze obou modelů pak disponují pouze osmistupňovou automatikcou převodovkou. Zážehový motor 2.0 GME má ve všech výbavách výkon 206 kW (280 koní). Také Alfa Romeo pak láká na akční nabídky, kdy je možné mít Giuliu Super za 999.000 Kč a Stelvio Super za 1.099.000 Kč. Jediný motor v základní výbavě je zmíněný slabší nafťák 2.2 JTD.

Do výbavy Super se řadí 8.8palcový infotainment s navigací, bezdrátová nabíječka mobilních telefonů, zadní parkovací kamera, Full-LED Matrix světlomety, 17palcová kola nebo bezklíčový vstup do vozidla. Všechny verze mají vpředu dvojité lichoběžníkové zavěšení, vzadu víceprvkové zavěšení Alfa Multilink a chlubí se převodem řízení 11,9:1 (12:1 u Stelvia).