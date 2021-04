Omlazená Škoda Kodiaq oficiálně: Scout je mrtev, ať žije RS! Už jsme v něm seděli

Od příchodu Škody Kodiaq v roce 2016 se toho stalo hodně. Až sedmimístný vůz stál na počátku SUV ofenzívy Škodovky a na našem trhu umetl cestičku modelům Karoq, Kamiq i Enyaq iV. V Číně se kodiaq dokonce prodává i v „SUV-kupé“ provedení GT, které by tady řada příznivců značky chtěla, ale bohužel se k nám nedostane.

Za téměř pět let na trhu se kodiaq měnil pouze v rámci pravidelné modelové péče. V souvislosti se zpřísněním emisních norem dostal čistší motory a bohužel přišel o oblíbenou verzi RS s turbodieselem 2.0 BiTDI/176 kW, která na některých trzích zaujímala i 10procentní podíl. Dlouho se spekulovalo o tom, zda se ereso vrátí a jaký bude mít motor. Bude to silný turbobenzin z Volkswagenu Tiguan R? Nebo snad hybrid, kterým by Škodovka zabila dvě mouchy jednou ranou? Následující řádky vám odpoví.

První schůzka na tajňačku

Dobrá zpráva je, že RS žije dál. Už minulý týden jsem si jej zajel prohlédnout do studia v Mnichově Hradišti, a že se zvenku udávalo docela dost věcí, jsem poznal už mezi dveřmi. Třeba příď už nevypadá tak asijsky. Nové LED světlomety, v případě vystaveného kousku s funkcí Matrix (v dálkovém režimu automaticky vykrývají ostatní účastníky provozu, halogeny z nabídky modelu úplně vypadly), navazují na nižší masku chladiče ve stylu kamiqu a zcela nová je i kapota.

Poprvé má derivát RS unikátní přední nárazník se svislými průduchy po stranách, díky kterému koresponduje s novou Octavií RS. Dříve mělo ereso stejný nárazník jako Sportline, jen doplněný o lamelu ve spodní „plástvi“. Lehkými změnami prošel i zadní nárazník, nad oknem pátých dveří trůní delší spoiler a nová jsou i 20palcová kola s plastovými kryty pro zlepšení aerodynamiky (standard pro RS). Pojednání o designu bychom mohli uzavřít zadními svítilnami ve stylu nové octavie nebo zadními koly, která už mi nepřipadala v podbězích tak utopená. A to je jenom dobře!

Uvnitř bez větších změn. Naštěstí

Porovnáme-li modernizaci kodiaqu a tiguanu, nelze si nevšimnout několika zajímavých rozdílů. Zatímco tiguan dostal nový panel klimatizace s dotykovými plochami, kodiaq zůstal věrný klasice s velkými otočnými ovladači pro nastavení teploty. V tiguanu najdete citlivá dotyková tlačítka také na volantu, ale kodiaq už v rámci poslední modelové péče dostal společně s ostatními vozy Škoda dvouramenný volant z octavie. Dvě ramena jsou standardem pro linie Active, Ambition, Style a Laurin & Klement, provedení Sportline a RS mají standardně jedno svislé rameno k dobru. Stejně jako Škoda Octavia RS.

Přesto v Boleslavi modernizaci interiéru kodiaqu neodflákli. V rámci komfort paketu Top vůz poprvé nabídne ergonomická přední sedadla s čalouněním perforovanou kůží, ventilací, masážní funkcí a sedákem s možností manuálního prodloužení. Eresu pak nadále zůstávají rozměrná a pohodlná křesla s integrovanými hlavovými opěrkami. Detailisté si všimnou nových dekorů, kontrastních švů či deseti barev ambientního osvětlení prostoru pro nohy.

Zlepšilo se i ozvučení. Sound systém Cantor s celkovým výkonem 575 W (pro Laurin & Klement a RS standardně, jinak v paketu Navi Top) teď nabízí centrální reproduktor v přístrojové desce, subwoofer v zavazadelníku a deset namísto dosavadních osmi reproduktorů. Dva nové reproduktory s kulatými chromovanými rámečky jsou zabudovány přímo v předních dveřích.

Možná jste si všimli, že ve výše uvedeném výčtu výbav chybí off-roadově laděný derivát Scout. To protože jej Škodovka zařízla kvůli menšímu zájmu ze strany zákazníků a zjednodušení nabídky. Scout se od běžných verzí lišil robustnějšími ochrannými prvky nárazníků, které nyní ve zjednodušeném provedení dostávají běžné výbavy. Minulostí jsou už ale dekory přístrojovky a výplní dveří hodně vzdáleně připomínající dřevo.

Derivát Scout nicméně končí pouze u kodiaqu. Pořád jej totiž nabízí octavia, superb i karoq. Poslední zmíněný model čeká modernizace již v letošním roce, tak uvidíme, jestli jej nepotká stejný osud jako kodiaq.

Překvapení pod kapotou

O čem se do tohoto dne pouze spekulovalo, je teď oficiální: Škoda Kodiaq RS žije dál a pod kapotou má motor 2.0 TSI Evo z Octavie RS. To znamená výkon 180 kW, točivý moment 370 N.m, ale na rozdíl od octavie výhradně automatickou převodovku a pohon všech kol. Výkonově si ereso polepšilo o 4 kW, stran točivého momentu v porovnání s motorem 2.0 BiTDI ztrácí 130 N.m. Zástavbou motoru 2.0 TSI se zároveň ušetřilo 60 kg hmotnosti, což rozhodně není málo.

Škodovka vlastně neměla jinou možnost, jak RS udržet při životě. Motor 2.0 TDI Evo s výkonem 147 kW by pro nejsilnější kodiaq nebyl to pravé ořechové, 300koňový turbobenzin, který najdeme ve vozech Volkswagen R a Cupra, Škoda nemá k dispozici, a hybrid se v koncernu nabízí pouze s předním pohonem. Navíc životnost tohoto faceliftu je zhruba tři roky a tak velký zásah do techniky by se Škodovce nemusel vyplatit. Elektrifikaci proto čekejme až u nástupce kodiaqu, který se podle dat IHS Markit ukáže v březnu roku 2024.

Zajímavé je, že i benzinovému eresu zůstal systém Dynamic Sound Boost, který má za úkol zvýraznit zvuk motoru. Jde o zhruba pět kilogramů vážící, nerezovým obalem chráněné zařízení umístěné u levé koncovky výfuku, které lze ovládat prostřednictvím nastavení jízdních režimů. Jak benzinový kodiaq s akustickým šidítkem zní, jsem se pokusil zachytit přímo v ateliéru v Mnichově Hradišti. Stačí kliknout na video pod tímto odstavcem. Možná si všimnete, že se kouří od obou koncovek výfuku, což je oproti naftovému eresu vítaná změna.

Nabídka pohonných jednotek standardních verzí se nemění. Základ tvoří zážehová patnáctistovka TSI s výkonem 110 kW, která pohání přední kola a jako jediná je párována s manuální šestistupňovou převodovkou. Automat DSG bude stejně jako dosud dostupný za příplatek. Dvoulitr TSI nabídne 140 kW, převodovku DSG a výhradně pohon všech kol.

Naftové motory mají výkony 110 a 147 kW a jde o zástupce rodiny Evo. To mimo jiné znamená i přítomnost systému úpravy výfukových plynů SCR se dvěma katalyzátory, díky kterému došlo k zredukování emisí oxidů dusíku (NO x ) až o 80 procent (proces Twin Dosing). Zatímco výkonově slabší turbodiesel bude nabízen s pohonem předních i všech kol, ten silnější požene výhradně všechna čtyři kola. Pro oba motory je také standardem sedmistupňová převodovka DSG.

Na trhu za čtvrt roku, ceny můžeme jen hádat

Škoda Kodiaq po faceliftu bude na českém trhu dostupná zhruba na přelomu června a července. Ceny pro náš trh zatím nejsou k dispozici, zřejmě ale nebudou nižší než v případě stávajícího provedení, „dožívajícího“ v běžných výbavových liniích Active, Ambition a Style.

Nejlevnější Škoda Kodiaq v současnosti stojí 716.900 Kč (2.0 TDI/110 kW DSG Active), nejdražší verze (2.0 TDI/147 kW 4x4 DSG Style) stojí bez příplatků téměř 1,1 milionu korun. Otazník visí hlavně nad cenou eresa – bude s benzinovým motorem levnější než „staré“ 2.0 BiTDI/176 kW), které v době uvedení na trh (říjen 2018) stálo 1.189.900 Kč? Nechejme se překvapit.