Omlazená Mazda 2 Hybrid už se vyrábí. Dvojče Toyoty Yaris dorazí na trh v únoru

Před časem jsme vás informovali o omlazení modelu Mazda 2 Hybrid, která se prodává současně s Mazdou 2. Jde o to, že hybrid je v podstatě dvojče Toyoty Yaris. Omlazená varianta přinesla několik změn, takže vozy od Toyoty a Mazdy už nejsou jako vejce vejci. Mazda má nyní jinou přední masku i nárazník. Lehce upravená byla i záď a to co není vidět, je třeba upravená nabídka výbav.

Nyní značka informuje, že nová verze se 15. ledna již začala vyrábět ve francouzském Onnaingu. Prodej pak začne po celé Evropě v únoru. Připomínáme, že vůz má pod kapotou benzinový tříválec o objemu 1,5 litru, který disponuje výkonem 68 kW (92 koní) a sekunduje mu elektromotor o výkonu 59 kW. Díky tomu dosahuje vůz kombinovaného výkonu 85 kW (115 koní). O výkonnějším hybridu o výkonu 130 koní, který má Toyota Yaris po faceliftu, se Mazda v tiskové zprávě nezmiňuje.

U Toyoty toto ústrojí slibuje kombinovanou spotřebu pouze 3,8 až 4,3 l/100 km. Vůz může jezdit krátkodobě na elektřinu a používá automatickou převodovku e-CVT. Díky odpichu od elektromotoru a poměrně slušnému výkonu zvládne akceleraci z 0 na 100 km/h pod deset sekund a jede až 175 km/h.