Olympian Motors 84 zněl jako pohádka, ale skutečně existuje. Jeho trh je velmi omezený

Americká automobilka Olympian Motors není moc známá, protože začala teprve před nedávnem a ještě ke všemu se vrhnula rovnou na elektromobily. A takových značek a startupů je teď jako hub po dešti. V Olympianu se rozhodli najet na retro vlnu, první model 01 vypadal jako kdyby přijel ze 40. let minulého století. Uvnitř dokonce ani nemá žádný obří tablet, ale je udělaný tak nějak postaru. Tedy až na ten pohon.

Druhý model s označením 84 by měl zanedlouho spustit dodávání zákazníkům. Bylo předem avizováno, že těchto aut vznikne celkem 310, pro rok 2024 pak výrobce slibuje dodání 247 kusů a první testovací jízdy by již měly být spuštěny v Brooklynu. Ostatně výrobce vůz nabízí pouze pro New York a Kalifornii. Designově je minimalistický, vzdáleně možná připomíná původní Ford Bronco.

V konstrukci vozu najdete materiály jako titan a karbon a stojí na modulární platformě. Uvnitř vozu se pak mohou zákazníci těšit na exotická dřeva, ocel, kašmír nebo hedvábí. Blíže nespecifikované pohonné ústrojí nabídne výkon 340 koní, které získává energii z 800voltového akumulátoru o kapacitě 69 kWh. Díky tomu dokáže vůz ujet na jedno nabití až 540 kilometrů, což je na takovou jednohubku bez střechy úctyhodné.

Z 0 na 96 km/h má vůz zrychlit za 8,1 sekundy a maximální rychlost má činit 242 km/h. Nabíjet je možné výkonem 125 kW. K mání je pak i dvoudveřová varianta s akumulátorem o kapacitě 48 kWh a dojezdem 330 kilometrů na nabití. Stejně jako u prvotiny, tak i zde nenajdete uvnitř žádné velké displeje, místo toho se spoléhá na rozšířenou realitu promítanou na čelní sklo.

Takhle na papíře to zní všechno až moc fantasticky. Možná se ptáte, proč by mělo mít takhle vypadající auto dojezd 540 kilometrů a jezdit hodně přes 200 km/h, když je stejně určeno spíše pro courání po bulvárech. Menší akumulátor by ubral na hmotnosti a na ceně. Celé to znělo jako scam, ale na Instagramu výrobce jsou už nějaké kousky vidět v pohybu a vedle renderů jsou tu i reálně fotky.

Takže tu máme firmu, která otevřeně bojuje proti designové šedi všedních automobilů a chce si také hrát s barvami. Jeden tento model 84 vyjde na 70.000 dolarů, za což jsou v Americe dvě zadokolkové Tesly Model 3.