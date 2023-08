Oligarchové v BMW 7 budou ještě méně přehlédnutelní. Ruský úpravce jim vytvořil na míru šitý bodykit

Společnost Renegade Design u nás není moc známá, ale novou sadou pro BMW řady 7 a i7 by se do dějin zapsat mohla. Ne, nebojte, tak zlé to není. Vlastně na to šla docela s citem, co říkáte?