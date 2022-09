Okruh Monza oslavil 100 let! Alfa Romeo jej poctila unikátním srazem. Mrkněte nejen na sto Giulií GTA

Jestli se chcete tetelit blahem každým otočením hlavy, dobře se najíst a cítit se jako doma, vyrazte na libovolný event do Itálie. Tento už se ale jen tak opakovat nebude.

Přípravy na postavení závodního okruhu Monza, italsky Autodromo Nazionale Monza, začaly již po první světové válce. Vznikl nejen kvůli závodění, italské autority chtělo také místo, kde by mohly testovat své nové stroje. Ve hře bylo několik lokalit, ale nakonec přišel jistý vizionář s tím, že by závodní okruh mohl stát v parku Monza, v Lombardii, také jako oslava 25 let místního automobilového klubu.

Nápad se zalíbil a práce mohly začít. Architektem okruhu byl Alfredo Rosselli a do země se koplo v únoru roku 1922. Bohužel, z ekologických důvodů byly pracovníci jen krátce poté práce zastavit z důvodu památkové krajiny, kde měl okruh stát. Potřeba mít takové místo však byla silnější, takže v dubnu se práce zase rozjely, i když okruh měl být původně podle všeho větší, a v září téhož roku byl okruh otevřen. Po Brooklands a Indianapolis to byl teprve třetí oficiální závodní okruh.

Deset kilometrů dlouhá trať, i když původně spíše testovací centrum, zabírala 340 hektarů a letos slaví sto let. Za tu dobu se stihla stát absolutní ikonou motoristického sportu a skutečnou mekkou rychlosti. Během století prošla několika úpravami, obsahovala úžasnou klopenou zatáčku, zažila nejtěsnější finiš formule 1 v historii (1971) a jakožto jediný závod formule 1 v aktuálních kalendářích má díky obrovskému návalu Italů neskutečnou atmosféru.

Automobilka Alfa Romeo, která měla před dvěma lety také významné výročí, 110. let, se rozhodla okruh poctít srazem svých nejlepších aut. Bylo jich příhodně 112, a k tomu ještě rovná stovka modelů Giulia GTA. O fotografie z akce se s námi nyní automobilka dělí, můžete se kochat v galerii.