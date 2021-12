Ohlédnutí za rokem 2021: Čínská SUV to vyhrála na celé čáře! Češi se ale zahanbit nenechali

Přehledem nejčtenějších článků uzavřeme naše ohlédnutí za rokem 2021. Byli jsme produktivnější než v roce 2020 a nejčtenější článek se týkal vozů pocházejících až z daleké Číny.

Rok 2021 byl pro redakci Autorevue.cz plný novinek. Pustili jsme se do natáčení videí a výsledkem je pořad Týden na zpátečku, v němž shrnujeme zajímavosti uplynulého týdne. Web Autorevue.cz v červenci oslavil 20 let na českém trhu a při té příležitosti jsme se rozhodli jej oživit, což vedlo k vzniku nové hlavní stránky, layoutu článků i nové mobilní verze, v níž najdete přehlednější galerie. A do toho jsme samozřejmě psali jako diví a snažili se informovat o nejzásadnějších událostech ze světa automobilů.

V roce 2021 jsme na webu vydali více než 2400 článků, oproti roku 2020 jsme si tedy polepšili o více než dvě stovky článků. Nepsali ale jen o autech - součástí našeho webu je totiž také stránka motogpsport.cz, kterou kolegyně Míša Neumannová zásobuje novinkami a reportážemi z MS silničních motocyklů. Letos jsme se sice museli obejít bez Velké ceny České republiky, a kdo ví, zda se ještě vůbec ještě někdy vrátí, ani tak ale nebyla nouze o dramatické momenty.

Vůbec nejčtenější článek letošního roku se týkal uvedení značky Dongfeng na český trh. Trojice levných SUV z Číny zahrnuje také jeden elektromobil a zatím to vypadá na celkem zajímavou budoucnost. Na Slovensku už vozy Dongfeng normálně jezdí, tak uvidíme, jestli se konečně dočkáme také prvního testu na české půdě. Nezklamaly ani legendární tatrovky, vzácné vozy Škoda, nová Lada Niva Travel či informace týkající se cestování mezi okresy v době, kdy se Česká republika potýkala se snad největší vlnou koronaviru od vypuknutí pandemie.

Do letošního přehledu jsme vybrali dvacítku nejčtenějších článků. Prokliknout se do nich můžete prostřednictvím odkazů v přiložené galerii.

Za redakci Autorevue.cz bych vám chtěl alespoň touto cestou poděkovat za přízeň v nelehkém roce 2021, přeji úspěšné vykročení do roku 2022 a hlavně pevné zdraví. Naše redakce nastoupí v lehce pozměněné sestavě, snaha denně informovat o nejdůležitějších novinkách ze světa aut nás však rozhodně neopustí.