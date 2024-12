Off-road koncept Polestar TRX zamíří do produkce. Jen trochu jinak, než si myslíte

Značka Polestar vypsala i letos svou vlastní designovou soutěž, do které mohli nadaní tvůrci zaslat návrhy nejrůznějších konceptů. Letošní Design Contest přitom probíhal ve spolupráci se značkou Hot Wheels. Cílem tak bylo navrhnout originální designy klasických autíček v měřítku 1:64, které využijí osobitý designový jazyk dnešních Polestarů. A o vítězi soutěže už máte nejspíš jasno.

Odvážný koncept off-roadu Polestar TRX pochází od Shashanka Shekhara, mladého designéra z Indie. Právě jeho návrh má dle automobilky perfektně kombinovat odvážné myšlenky Hot Wheels modelů a zároveň designovou filozofii Polestaru. Slova o produkci pak nejsou daleko pravdě – Shekharovým oceněním za první místo v soutěži bude výroba autíčka ve sběratelské sérii, dostupné veřejnosti v létě 2025.

„Z vítězství jsem nadšený. Bude to první návrh v mé kariéře, který se dočká výroby, takže je to pro mě velká událost. Nikdy jsem si nemyslel, že moje tvorba jednou skončí jako autíčko Hot Wheels. Byla to skvělá zkušenost a zatím jsem si to opravdu užil. Něco takového vám jako mladému designérovi dodá hodně sebevědomí,“ komentoval svůj úspěch Shekhar.

Na druhé příčce v hodnocení konceptů se umístil Powei Chen z Itálie se svým kyberpunkovým sporťákem Cyber Shaker, zatímco třetí příčku obsadil závoďák Track Toy od Romana Moora z Německa, který prvky Polestarů zasadil do futuristické představy inspirované klasickými Le Mans prototypy. Trojici designů vybrala porota složená ze zástupců společností Polestar a Mattel (mateřské firmy Hot Wheels).

Do letošního, v pořadí již čtvrtého ročníku Design Contest se tentokrát přihlásilo přes 1200 designérů z celého světa. Od prvního ročníku už přitom soutěž zviditelnila řadu talentovaných tvůrců, často z řad studentů, kteří následně obdrží možnost práce pro tým Polestar Design nebo na dalších pozicích v automobilovém průmyslu.