Odtáhnou nám auto, uděláme díru do silnice a Vaculík si do Subaru vezme psa: Sledujte nový Svět motorů!

Po týdnu se na vaše televizní obrazovky vrací Svět motorů. Tentokrát začneme s plug-in hybridem. Honza Mička vám něco poví o Toyotě C-HR. Věděli jste, že její elektromotor je výkonnější než spalovací motor? No a poté vám Marek Bednář něco poví o povinném ručení, probere ho Milanem Káňou z pojišťovny Kooperativa.

Pak přijde na řadu náš vlastní motocyklový závodník Kamil Holán, který má dnes skutečnou bombu, motocykl Indian s téměř dvoulitrovým motorem, ideální lék na krizi středního věku. Martin Karlík vám pak v další reportáži vysvětlí, proč silničáři občas vrtají díry do silnic. A ne, není to pro to, že bychom jich v Česku měli málo.

Davida Šprincl tentokrát nebude jen mít jednoho hosta, ale rovnou dva, nejlepší kajakářský pár z Česka - Anežku Paloudovou a Josefa Dostála. No a na závěr tu máme Martina Vaculíka, který si pro vás připravil něco o Subaru Crosstrek.

Takže nezapomeňte, dnes ve 20:30 na televizní stanici Nova Action. Pokud nestihnete premiéru, můžete si na Nova Action pustit také reprízu. Po televizní premiéře každého dílu se můžete na pořad Svět motorů podívat také ve videoarchivu Voyo.