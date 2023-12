Odradila vás cena Tesly Cybertruck? Na tuhle dosáhnete a s provozem v Evropě problém nebude

Posledních pár dnů se vše točí kolem Cybertrucku. Už víme, že si z něj můžete udělat expediční speciál a že se do Evropy s největší pravděpodobností nepodívá. Naději má ale podobně lákavá varianta pro děti.

Ano, po tom, co jsme tu měli čtyřkolku Cyberquad dostupnou i na českém trhu, přichází elektrický pick-up také jako autíčko pro děti. Velký Cybertruck věrně kopíruje hranatým designem i velice slušným výkonem.

Určený je dětem ve věku 6 až 12 let. Tomu je přizpůsobená nosnost dvoumístného interiéru až 68 kg. Elektromotor pohánějící zadní kola má pěkných 500 W a Cybertruck dokáže rozpohybovat na 16 km/h. U menších dětí se doporučuje zapnout omezovač na 8 km/h. Ve výbavě je dále zpátečka, elektrická brzda a gumová kola. Lithium-iontová baterie vystačí na 19 km jízdy, takže se svou ratolestí můžete vyrazit na pěkně dlouhý výlet.

Jak asi tušíte, nebude to drobeček. Na délku měří 1676 mm a vyjde vás v přepočtu na 39.000 Kč. Jako s každou horkou novinkou se nevyhnete problémům s první várkou. Vozítko je oficiální cestou dodáváno pouze na americký trh se startem distribuce během prosince. Dodání do Vánoc není garantováno. Pokud ale někoho v Americe máte, bude „baby Cybertruck“ určitě snadnější dostat sem, a to včetně provozování.