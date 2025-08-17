Odhalený karbon, 13 kg dole. Speciální Ford Mustang GTD je vrcholně zlověstný

Přestože vám Ford nalakuje speciální Mustang GTD do takřka jakéhokoliv odstínu, výběr barvy můžete klidně taky zcela vynechat.
Okruhově zaměřený Ford Mustang GTD, který v současné době bojuje s Corvette ZR1X na Nürburgringu o titul nejrychlejšího amerického vozu, je sám o sobě pořádně exkluzivní záležitostí. I v této limitované sérii však budou některé zákaznické exempláře působit ještě unikátněji. Po uvedení patriotické specifikace Spirit of America ukazuje Ford nyní dostupnou specifikaci Liquid Carbon, která zaujme zcela odhalenou karbonovou karoserií, oděnou pouze do čirého laku.
Jestli má GTD v nějaké specifikaci vypadat ještě zlověstněji než normálně, bude to tato. Opravdu vše, co může být na exteriéru vozu viditelně karbonové, je viditelně karbonové, například i logo modelu na zádi. Temnou specifikaci dále podtrhují tmavě šedá kola a černé brzdové třmeny Brembo. S odhaleným karbonem se pokračuje rovněž v interiéru, kde jsou panely lakovány matně a doplňuje je černá kůže, tmavé mikrovlákno Dinamica a kontrastní limetkové prošívání.
Samotná specifikace je přitom dále funkční, jelikož i původní plechy dveří zde Ford nahrazuje karbonovými panely – dohromady s absencí několika dalších vrstev laku tak Ford upřesňuje redukci dodatečných 13 kg hmotnosti oproti dříve uvedenému Mustangu GTD Carbon Series s paketem Performance, který má odhalené jen některé části karoserie. Zmíněný paket, obsahující třeba větší přední splitter, boční winglety nebo systém DRS, je standardem i pro specifikaci Liquid Carbon.
Základní technika GTD nakonec zůstává beze změny. Stačí tedy zopakovat, že tento nekompromisní okruhový Mustang, avšak stále se silniční homologací, používá kompresorem přeplňovaný vidlicový osmiválec o objemu 5,2 litru, který produkuje výkon 826 koní (607 kW) a točivý moment rovných 900 Nm. Sílu posílá na zadní kola skrze osmistupňovou dvouspojkovou převodovku. Nechybí tu ovšem ani aktivní podvozek s tlumiči a pružinami Multimatic, jejichž zadní uspořádání odhaluje polykarbonátový průhled v interiéru.
První dodávka Mustangu GTD Liquid Carbon zákazníkovi je plánována na říjen. Cenovku této specifikace Ford neuvádí, nepochybně však dále překoná v přepočtu základních cca 9,2 milionu korun.
Zdroj: Ford | Zdroj videa: Ford