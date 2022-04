Odchozí šéf Škody vyzpovídal známou fotografku. Pomůže vám správně vyfotit vaše auto

Dodržovat dostatek světla a dobrou kompozici není všechno. Více vám svět automobilové fotografie přiblíží Amy Shore.

Do Česka zamířila známá britská fotografka Amy Shore, která se zaměřuje především na vintage fotografie automobilů. Je ambasadorkou výrobce fotoaparátů Nikon a její snímky se objevují i v prestižních magazínech typu Octane. Odchytila si ji tady Škoda, respektive odchozí šéf Thomas Schaffer, se kterým Amy divákům sdělí pár tipů na dobrou fotografii.

„Myšlenka, že se stanu profesionální fotografkou, pro mě byla v dětství a dospívání vzdálená stejně jako myšlenka, že se stanu herečkou,“ říká Amy ve společnosti vozu Škoda Enyaq Coupé RS iV, který se stal modelem. Nutno dodat, že pro objektiv Amy musel být elektromobil po tolika poválečných veteránech zajímavá změna.

V přiloženém videu se můžete podívat, jak vznikaly fotografie v galerii a Amy dále přikládá i pár textových tipů. „Když vyfotíte auto zaparkované vedle jiných, byť sebekrásnějších vozů, nikdy nevynikne. Chce to místa, která v sobě mají dynamiku a jsou vizuálně zajímavá sama o sobě,“ říká Amy.

Pro začátek prý ani není třeba disponovat drahou technikou. „Některé mé snímky vyšly v různých knihách a jedna z nich je věnována mobilní fotografii. Jsou to tedy snímky, které jsem pořídila iPhonem a jednoduše je upravila přímo v telefonu. Ano, telefony mají omezení v určité kvalitě optiky a zejména v úrovni detailů snímků, ale třeba na sociální sítě nebo běžné použití na webu je kvalita snímků dostačující,“ tvrdí Amy.

Auta pak máte dát dostatek prostoru. „Nebojte se scénu využít ve svůj prospěch. Když z podřepu fotíte auto a nad vámi je zrovna krásná obloha s dramatickými mraky, nebojte se zamířit objektivem trochu výš, umístit auto do spodní třetiny obrazu a dát prostor obloze. Uvidíte, jak bude auto vypadat skvěle,“ vysvětluje Amy.

Zároveň Amy dodává nutnost odlišit se. „Úpravy by měly být vcelku střídmé. Nejde o to to přehnat, fotky vyumělkovat. Já trochu upravím kontrast, přidám trochu teplejší barvy, pracuji s jasem. Nekopírujte jiné fotografy. Přiučte se od nich, podívejte se, jaké úpravy a proč provádějí, ale jděte v tom vlastní cestou. Když budete jen kopírovat, těžko svůj vzor doženete, natož abyste se dostali na zcela novou úroveň,“ dodává Amy.

Na konec mi dovolte, abych vám pár tipů dal i já. Dodržujte zlatý řez, nefoťte proti sluníčku bez filtrů, v pravé poledne si raději zajděte na kafe a foťák nechte doma. Když fotíte takzvaný panning, tedy auto v pohybu, ostřete na SPZ a začněte s kratším expozičním časem. Když vytváříte kompozici s dominantním pozadím, nikdy nenechte auto, aby vám jakoby vyjíždělo z fotky. Měli byste na fotce vidět, kam směřuje. Prostor, ze kterého auto jede, nikoho nezajímá. Pokud tedy nemáte nějaký umělecký záměr.