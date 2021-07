Od této Škody Kodiaq dejte ruce pryč! V ČR těžce bourala, teď se tváří jako nová

Ani hrozivá nehoda, na jejímž konci má vozidlo status „totálka“ často neznamená, že by se takové auto nemohlo vrátit zpátky na silnice. Po fotkách zničené Octavie z Ruska, kterou dali tamní mechanici zpátky do kupy, zde máme obdobný a zdokumentovaný případ také z Česka. Zájemci o Škodu Kodiaq z druhé ruky by měli zpozornět.

Letos v březnu přinesl Týdeník policie zprávu o těžké nehodě na Pelhřimovsku, kde řidiče Škody Kodiaq zastihl během řízení mikrospánek. „Zaklíněného řidiče nejprve museli z vozu vyprostit hasiči a poté byl předán do péče našich zdravotníků,“ zaznělo tehdy od ZZS Kraje Vysočina. Šofér si naštěstí odnesl jen zlomenou ruku, SUV od Škody však dopadlo mnohem hůře.

Z fotek ZZS bylo zjevné, že je Škoda Kodiaq na odpis. K odepsání a cestě na šrotiště ale v tomto případě nedošlo. Na facebookových stránkách fanclubu Škoda SUV club cz/sk se totiž auto v červnu objevilo s informací, že podstupuje opravu. A dodatečné fotografie ukázaly, v jakém rozsahu bylo auto doopravdy poškozeno.

Podstatná část levé strany vozu chyběla, kdy poškození zasahovalo až do místa kabiny k druhé řadě sedadel. Pokud byste ale čekali, že v takovém stavu nemá SUV šanci na záchranu, budete na omylu. Další nedávný příspěvek ve fanclubu potvrzuje, že je auto nyní téměř kompletně opraveno.

Z příspěvků ve fanclubu nelze potvrdit, že auto bude hledat nového majitele. Tento případ ale může fungovat jako obecné upozornění. Podobné exempláře se totiž v inzerci často objevují. Často bez upřímné zmínky či dokumentace, že auto přežilo těžkou nehodu.

Zdůvodnění takto rozsáhlé (a nepochybně nákladné) opravy je určitě na místě. Třeba bude sloužit k demonstraci toho, že i po důkladné opravě vůz při další podobné nehodě nedosáhne původní pevnosti. To by pak oprava dávala smysl. Opět se ale potvrzuje, že největším strašákem kupujících nejsou stočené kilometry, ale koupě totální bouračky svařené z několika kusů. Důkladné prověření původu a historie auta je naprosto klíčová věc. A pokud něco zavání levotou, radši dejte ruce pryč.