Od dřeva a drátu po hořčík a aerodynamiku: Takto se u Mercedesu vyvíjel design kol

Jak se říká „kola dělají auto“ a zrovna Mercedes-Benz má ve svém dlouholetém portfoliu modelů řadu ikonických designů, jež budou už navždy v paměti automobilových nadšenců. Německý výrobce dodává, že stejně jako ručně šité boty na míru nebo stylové tenisky dotvářejí jakýkoli outfit, i kola automobilů samozřejmě ovlivňují estetiku jejich vzhledu. Nyní se tak ohlíží za vývojem svých kol, a to od samotných počátku automobilismu až po dnešní rozsáhlou elektromobilitu.

Vše započalo u Karla Benze v roce 1886, který už tehdy předběhl dobu i ve výběru kol – svůj patentovaný benzinový spalovací vůz (Motorwagen Nummer 1) postavil na kola s paprsky z jemného kovového drátu. A přestože další variace jeho stroje používaly i klasičtější dřevěná kola, z nadcházejících let bylo zřejmé, že drátěná paprsková kola jsou cestou kupředu.

Lehká, ale robustní kola s drátěnými paprsky se totiž ve 20. a 30. letech dvacátého století rychle stala oblíbeným prvkem u sportovních vozů. Byla asi o 50 % lehčí než silné dřevěné protějšky, přičemž pro závody a rekordy se už začaly prvně používat i kryty z ocelového plechu nebo hliníku, zajišťující menší turbulence vzduchu. Zmínkou může být například takzvaný „Blitzen-Benz“, který s výkonem 200 koní (147 kW) uměl v roce 1911 dosáhnout rekordní maximální rychlosti 228 km/h.

O pár desítek let později se už poklice staly i designovou záležitostí u kol z lisovaného plechu, které poprvé nasadil sedan 170 v roce 1931. Kryty nábojů kol už mohly být vyvedeny v lakované formě nebo v blyštivém chromu, samozřejmě s logem trojcípé hvězdy. Další vývoj v 50. a 60. letech už přinesl typický design kol Mercedesů, který zakomponoval otvory po obvodu disku a poklice v kombinaci chromu a lakování odstínem karoserie vozu. Co odstartoval v roce 1954 Type 220 (W 180), to v dalších evolucích designu používala i limuzína 600 Pullman (W 100) nebo legendární 300 SL Gullwing – ten už měl mimochodem i kompozitní kola s diskem z oceli a ráfkem z hliníku.

Období začátku takzvaných „barokních kol“ datuje Mercedes ke konceptu C 111 z roku 1969, který svými kovanými hliníkovými disky následně ovlivnil vývoj designu u celých modelových řad Mercedesu napříč 70. a 80. léty, například u modelů 280 S, limuzíny 300 SEL nebo SL a SLC. V 80. letech pak značka uvedla poprvé jednoduchý, dnes ikonických plochý, 15paprskový design litého kola, který je nerozlučnou součástí kompletního designového jazyku tehdejších Mercedesů včetně sportovního modelu 190 E 2.3-16.

Zatímco však byla později na začátku 90. let hvězdicová šestipaprsková kola legendárního 190 E 2.5‑16 Evo II určitým odkloněním od tehdejšího směřování, styl disků s 15 otvory a vyplněným středem se stal u Mercedesu nadčasovou klasikou a vzešel z něj nakonec i kultovní „monoblock“ design, který se v různých reinterpretacích objevuje u modelů AMG a Maybachu dodnes.

Na své minulosti Mercedes v případě designů kol staví i dnes, ačkoliv s příchodem elektromobility se inženýři musí potýkat s dalšími výzvami ohledně kombinace aerodynamické optimalizace, nízké hmotnosti a samotného líbivého designu pro zákazníka. Na elektromobilech se tak objevují i kola vybavená plastovými vložkami usměrňujícími proudění vzduchu, třeba v případě 20palcových kol SUV EQS.

Koncepty a prototypy Mercedesu nakonec ukazují, jak budou nejspíše vypadat kola na autech budoucnosti. Elektrický vývojový prototyp Vision EQXX tak jezdí na lehkých hořčíkových kovaných kolech s poloprůhlednými aerodynamickými kryty a dvojitými paprsky. Samotná konstrukce a design zde výraznou měrou napomáhají co nejvyššímu dojezdu, ostatně nedávno model opět dokázal ujet více než 1000 km na jedno nabití.