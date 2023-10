Očekávaný Renault Kardian odhaluje tajemství. Půjde dvojníka úspěšné Dacie?

Renault usilovně pracuje na šíření nové identity. Sotva se na trhu zabydlelo nové Clio a utichly ovace z příchodu nového Espace, máme tu dalšího důležitého nositele. Těsně před premiérou (25. října v Rio de Janeiru) má kompaktní crossover segmentu B s názvem Kardian, o kterém nám automobilka dala poprvé vědět v srpnu, kdy vyšel teaser odhalující víko kufru s názvem modelu.

Jde o první model, který přenese nový designový směr mimo Evropu, konkrétně do Brazílie. Na délku prý bude měřit necelých 4,15 metru a pochlubí se extra světlou výškou. Nová sada fotografií zprvu moc detailů neukazuje. Po jejím zesvětlení však vidíme mnohem více.

Zprvu poznáváme nově ztvárněné logo, které díky jeho velikosti nejde přehlédnout. Usazené je v široké masce s výrazným plastickým efektem. Přední části dominují úzké světlomety s proužkem LED denního svícení v horní části. Nárazník zdobí plastové výplně s mřížkou po stranách a ve spodní části najdeme variaci na šedou lištu F1, kterou známe například z Arcany.

Boční siluetou připomíná Kardian Dacii Sandero Stepway, bohužel kola ani blatníky nejsou vidět. Za to dobrou nápovědou jsou masivní střešní ližiny. Malý crossover by u Renaultu dával smysl a ze Sandera by si mohl vypůjčit i motory. U nás Sandero Stepway nabídne litrové tříválce s výkony od 67 do 81 kW. Základní TCe 90 má možnost automatu CVT a prostřední ECO-G 100 je uzpůsoben na LPG.