Očekávané se stalo realitou: BMW i4 spadlo na cenu Kie EV6! Srovnali jsme dostupné verze, rozhodnutí nebude snadné

Obě dvě auta koupíte do milionu a půl, obě dvě mají pohon zadních kol a obě dvě disponují zajímavou technikou na palubě.

Třeba jste teď v té životní fázi, kdy jste se rozhodli pro koupi elektromobilu. Ale ne žádného městského prdítka, co stráví více času připojené v zásuvce než jízdou na silnici, ale nějakého pořádného, s dojezdem skoro 500 kilometrů, slušným výkonem, pěknou výbavou a reprezentativním vzhledem. Takovou zlatou střední cestou může být Kia EV6, se kterou jsem dokonce podnikl cestu do Švýcarska. Velmi podobně na tom bude i sesterský Hyundai Ioniq 5 se stejnými základy.

Jenže teď už se do toho připojilo i BMW. Trochu šibalsky sestoupilo z prémiového piedestalu a představilo cenově velmi zajímavou verzi modelu i4 eDrive35. A tím, že jsou ceny elektromobilů vysoké i u konvenčních značek, stalo se tak, že se značky Kia a BMW u jednoho modelu potkaly s cenou od. BMW i4 eDrive35 stojí 1.352.000 Kč, Kia EV6 v základní specifikaci vyjde na 1.325.980 Kč. Rozdíl je to zanedbatelný, ale co vlastně za ty peníze dostanete?

Kia EV6 stojí na dedikované elektrické platformě E-MGP, zatímco BMW i4 stojí na klasické platformě CLAR, kterou již dobře známe. Po i3 jde o druhý elektromobil na této platformě. Třeba SUV iX má platformu nově vyvinutou, nicméně velmi podobnou s CLAR. Kia EV6 má v základu synchronní elektromotor o výkonu 125 kW (170 koní), který pohání výhradně zadní kola. Je to zároveň jediná verze, kdy máte 58kWh akumulátor.

Znamená to, že vůz na jedno nabití ujede 394 kilometrů na 19palcových kolech dle metodiky WLTP. Mimo jiné zvládne nabíjení výkonem až 350 kW. Na druhé straně je BMW i4 eDrive 35, které má taktéž elektromotor pro pohon zadní nápravy a disponuje výkonem 210 kW (286 koní), tedy o dost vyšším. Akumulátor o kapacitě 70,3 kWh pak vystačí k ujetí 406 až 483 kilometrů dle metodiky WLTP.

Jen na základě těchto údajů je tedy BMW i4 lepší nabídkou. Je rychlejší a dál dojede. Kia EV6 může být lepší, za příplatek 100.000 Kč se parametry k základní i4 přiblíží. V rámci verze Earth totiž můžete mít za 1.425.980 Kč výkon 168 kW (229 koní) a kapacitu akumulátoru 77,4 kWh, což má vystačit k ujetí 528 kilometrů na 19palcových kolech. Ale jak to je s výbavou?

Kia EV6 má již v základu devatenáctipalcová kola, BMW má sedmnáctky a za stejný rozměr jako má Kia připlácí minimálně 72.904 Kč. Tady má Kia navrch. Kde zase ztrácí, je absence tepelného čerpadla, za které připlácí 30.000 Kč. BMW jej má ve standardu včetně nezávislého topení. Obě dvě auta pak mají v základu parkovací kameru, adaptivní LED světlomety nebo navigaci.

U BMW je typická absence vyhřívaných funkcí v základu, za volant tak dáte 7306 Kč, za přední sedadla 11.648 Kč a za všechna 20.592 Kč. Vyhřívání předních sedadel a volantu má Kia EV6 ve standardu. Taktéž má Kia ve standardu bezklíčový vstup Smart Key, u BMW za podobnou funkci připlácíte 17.602 Kč. Head-up displej si můžete do BMW i4 připlatit, Kia EV6 ve standardu jej mít nemůže.

A takto bychom mohli pokračovat. Kia EV6 a BMW i4 eDrive35 se s cenou pořád dokola rozcházejí a zase scházejí. Pokud bychom si měli vybrat nějakou oblíbenou specifikaci, řekněme auto na devatenáctkách, s vyhříváním předních sedadel a volantu, navigací, teplelným čerpadlem, bezklíčovým vstupem, dobrými reproduktory, automatickými dálkovými světlomety a automatickou klimatizací, což jsou dnes takové standardy, dáte za BMW i4 celkem 1.490.996 Kč. Za Kiu EV6 Earth s větší baterií a silnějším elektromotorem pak 1.455.980 Kč.

Dále už to bude asi otázkou osobní preference a hlavně oblíbenosti značky. Oba vozy mají navíc sportovní varianty, BMW i4 M50 má za 1.908.400 Kč výkon 544 koní. Na druhé straně Kia EV6 GT nabídne za 1.780.980 Kč výkon 585 koní. A pak je tu ta individualizace u BMW, kdy zmíněné základní auto za 1,4 milionu můžete parádit v konfigurátoru klidně celý den. Co takhle zelené auto se stříbrnými dvacítkami, červenou kůží, pianově černým obložením, adaptivním M podvozkem, vším výše zmíněným u modelového příkladu a je to 1,8 milionu.