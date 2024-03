Obytný Volkswagen ID.Buzz v nejbližší době nečekejte. Není o něj dostatečný zájem

Již od samotného odhalení původního konceptu ID.Buzz v roce 2017 se zdála jeho eventuální obytná varianta s tradičním dodatkem California jako lákavá představa. Přestože ale Volkswagen postupně rozšiřuje portfolio verzí elektrického minibusu, včetně prodlouženého rozvoru či výkonného GTX, ryze kempingovou variantu nemáme podle vedení značky v nejbližší době očekávat.

Dřívější nepodložené informace zdůvodňovaly prozatímní absenci obytného ID.Buzzu údajnými technickými problémy ve vývoji této verze. Nyní však Lars Krause, vedoucí prodeje a marketingu užitkových vozů VW, uvedl britskému Autocaru situaci na pravou míru. Ačkoliv jsou technické výzvy součástí každého vývojového programu, v případě tohoto projektu je hlavní potíž v poptávce.

O čistě elektrické obytné vozy totiž podle Krause není v tuto chvíli dostatečně silný zájem na trhu: „Mohu potvrdit, že pokaždé vycházíme z hlediska trhu, a když jsme se podívali na data a blíže se zaměřili na naše zákazníky, ukázalo se, že potřeba těchto typů vozidel – obytných vozů s elektrickým pohonem – z našeho pohledu zatím není tak velká,“ prozradil magazínu.

Význam obytného ID.Buzzu si šéf marketingu uvědomuje, jeho realizaci ovšem máme čekat až za pár let. „Samozřejmě o tom přemýšlíme, protože jde o ikonické auto. (…) Očekáváme, že poptávka bude mnohem blíže v druhé polovině desetiletí,“ dodal Krause.

Krokem k elektrifikaci obytných vozů tak bude u Volkswagenu prozatím chystaná, nová generace Californie na základě tradičního Multivanu (T7). Koncept již automobilka představila v loňském roce, přičemž hlavní zprávou bylo oznámení příchodu plug-in hybridní motorizace do nabídky. Do produkce by měla nová California zamířit už během letoška.