Obytný Ford se dočkal verze s vysokou střechou. Premiéru bude mít na Caravan Salonu

Na Caravan Salonu v Německu se představí Nugget s pevnou vysokou střechou – ideální volba pro ty, kdo chtějí obytnou dodávku pro celoroční provoz i náročnější destinace.
V roce 2023 přišly nové generace Fordu Transit a Tourneo Custom s moderní technikou a širším výběrem pohonů. V návaznosti na to byla doplněna i obytná verze Nugget postavená ve spolupráci s Westfalií. V nabídce však chyběla verze se zvýšenou střechou, která se představí na Caravan Salonu na konci srpna v Německu.
Ford se zaměřil na maximalizaci komfortu uvnitř kabiny, kde se nyní mohou pohodlně postavit i urostlejší cestující. Extra prostor nad hlavou přináší nové úložné prostory a několik oken, která dovnitř propouštějí více světla. Zároveň slouží jako základna pro rozkládací postel. Samozřejmostí je poctivější izolace.
Střešní díl je vyrobený z plastu vyztuženého karbonovými vlákny, takže sice mírně ovlivní aerodynamiku vozu, ale hmotnost se zvýší jen minimálně. Konfigurace interiéru pravděpodobně zůstane beze změny oproti stávajícímu modelu. Očekává se tradiční uspořádání otočných předních sedadel a jednoduché lavice ve druhé řadě.
Kuchyň s pracovní deskou a sporákem se nachází v zadní části, stejně jako vývod venkovní sprchy a šatní skříň. Ta upřednostňuje větší úložnou kapacitu, případně menší objem ve prospěch větší pracovní plochy a vrchem plněné chladničky. Volitelně lze mít i toaletu. Pokud se na Caravan Salon vypravíte, Ford vás uvítá venkovní letní a vnitřní horskou expozicí, abyste si vůz mohli vyzkoušet v obou režimech.
Zdroj: Ford, Motor1