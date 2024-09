Obytná liazka, roztomilé Suzuki Swift a ojetý Renault Clio: Sledujte nový televizní Svět motorů!

V dnešním televizním Světě motorů se opět můžete těšit na nálož reportáží nejen ze světa automobilů. Klasické redakční testy si pro vás tentokrát přichystali Michal Dokoupil a Honza Mička. Michal vám ukáže novou Cupru Leon. Je i po faceliftu pořád tak zábavná? No a Honza vám ukáže jedno z nejroztomilejších aut na našem trhu - Suzuki Swift.

Pod drobnohled Tomáše Dusila se dostane Renault Clio. Povíme si, co tento hatchback segmentu B vlastně trápí a co by případně mohlo trápit i vás. Marek Bednář vám ukáže skutečný unikát, nákladní vůz LIAZ přestavěný na obytňák do terénů. Hostem Davida Šprincla tentokrát bude kanoista a vítěz Letních olympijských her v Paříži Martin Fuksa. No a abychom se podívali také na jednu stopu, máme tu Kamila Holána, který pro vás má Aprilii RS 457, což je taková pojízdná dvouválcová agresivita.

Takže nezapomeňte, dnes ve 20:30 na televizní stanici Nova Action. Pokud nestihnete premiéru, můžete si na Nova Action pustit také reprízu. Po televizní premiéře každého dílu se můžete na pořad Svět motorů podívat také ve videoarchivu Voyo.