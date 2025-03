Obrněné BMW X5 Protection se ukázalo v Praze. Bez majáčku umí splynout s davem

Modernizovanou variantu svého obrněného SUV X5 od divize BMW Protection nám německá automobilka představila krátce už ke konci roku 2023. Nyní ovšem české zastoupení poskytuje vcelku unikátní možnost prohlédnout si nové provedení nejprodávanějšího pancéřovaného vozu světa do detailu v bohaté galerii, a to navíc z krásného prostředí Prahy.

BMW Protection uvádí, že jeho modely „jsou navrženy tak, aby poskytly maximální ochranu proti balistickým hrozbám, výbuchům i fyzickým útokům, a to bez viditelných kompromisů v oblasti komfortu či designu“. Nebýt totiž volitelného majáčku na střeše, tento pojízdný bunkr by inkognito zapadl do provozu jako další obyčejná X5. Bystré oko by možná zahlédlo také silnější rámy bezpečnostních skel vozu.

X5 Protection nabízí balistickou ochranu dle normy VPAM VR6, což v rámci „standardní výbavy“ znamená mimo jiné kompletní pancéřový plášť integrovaný přímo do karoserie, samotěsnící palivovou nádrž, zesílené profily z vysokopevnostní oceli kolem dveří, bočního rámu, střechy a motorové části, pancéřovou přepážku v zavazadlovém prostoru nebo podlahu chráněnou proti střepinám. Na přání je k mání pancéřování podvozku i střechy. Přidané hmotnosti byl nakonec uzpůsoben také adaptivní M podvozek.

Pod kapotou se vychází z tovární verze M60i xDrive, to znamená mild-hybridní twin-turbo V8 o objemu 4,4 litru, který má výkon 390 kW (530 koní) a točivý moment 750 Nm. Dynamiku má pancéřované SUV stále slušnou, z nuly na 100 km/h akceleruje za 5,9 sekundy a maximálně dosáhne rychlosti 210 km/h.

V kabině se nachází klasika dnešních BMW, prohnutá obrazovka složená ze dvou displejů. Před řidičem je 12,3palcový štít a infotainment je velký 14,9 palců, přičemž ve standardní výbavě nechybí třeba čtyřzónová automatická klimatizace. Jediným patrným znakem verze Protection mohou být ovladače majáků, sirény a dalších dodatečných prvků, které nyní zabírají místo držáků na pití ve středové konzoli.

Vývoji vozů s balistickou ochranou se BMW věnuje již od roku 1978, kdy jako první základ posloužila řada 7– tu má divize BMW Protection v nabídce dodnes, konkrétně také splňující normu VPAM VR9 (nejvyšší úroveň civilní balistické ochrany). Každé obrněné BMW se vyrábí v továrně v německém Dingolfingu takzvané „od píky“, nejedná se tedy o dodatečně upravované vozy. Součástí nabídky je i možnost absolvovat speciální kurz, kde se řidiči učí zvládat krizové situace, dynamické manévry a nouzové únikové techniky.