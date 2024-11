Obří Fiat Ducato, Peugeot 5008 a Richard Genzer: Sledujte nový televizní Svět motorů!

Už dnes ve 20:30 odvysílá stanice Nova Action další díl televizního Světa motorů. Co v něm uvidíte?

Televizní Svět motorů se dnes opět dostane na vaše televizní obrazovky a má pro vás spousta zajímavých reportáží nejen ze světa automobilů. Začneme hezky prakticky, Martin Vaculík vám poradí, co dělat, když vás zradí autobaterie. Hned poté vás Martin Karlík provede autosalonem v Nitře, kde si ukážeme zajímavé novinky z celého světa.

Následně nás čeká klasický test, Michal Dokoupil se podíval na zoubek zbrusu novému Peugeot 5008, SUV, které může mít sedm sedadel. To by nás zajímalo, jestli se takový čahoun jako Michal na tu třetí řadu sedadel vejde. VIP hostem Davida Šprincla bude Richard Genzer. V čem tento legendární český komik a tanečník jezdí? I to si povíme.

No a na závěr tu máme opět Martina Vaculíka. Ten pro vás má asi největší osobní auto, které jsme v televizi doposud měli. Je to totiž 6,4metrový Fiat Ducato, o kterém toho Martin ví opravdu hodně. Takže nezapomeňte, dnes ve 20:30 na televizní stanici Nova Action poběží Svět motorů. Pokud nestihnete premiéru, můžete si na Nova Action pustit také reprízu. Po televizní premiéře každého dílu se můžete na pořad Svět motorů podívat také ve videoarchivu Voyo .