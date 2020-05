Obrácený trojzubec boří hranice dvoulitrů. Posaidon Mercedes-AMG A 45 má až 525 koní

Tuningová společnost Posaidon z německého Mülheim-Kärlichu možná nemá tak věhlasné jméno jako Brabus, AC Schnitzer nebo Hamann Motorsport, každopádně svými kreacemi dokazuje, že si i na přecpaném trhu s automobilovými úpravci umí najít své místo a z času na čas zaujmout extrémními kreacemi.

Aktuálně se o něco takového pokouší s novým Mercedesem třídy A, přesněji řečeno přepracovanou vrcholnou verzí AMG 45 4Matic+. Ta je v sériovém provedení osazena zbrusu novým přeplňovaným dvoulitrem M139, který je nabízen ve dvou výkonových variantách a sám o sobě vzbuzuje pozornost.

Už v základní modifikaci má 387 koní a stovku zvládne ve spojení s osmistupňovým dvouspojkovým automatem za rovné čtyři sekundy. O kus dál je pak model S, který je schopen ze stejného objemu vydolovat 421 koní, 500 newtonmetrů a sprint z 0 na 100 km/h zdolá za 3,9 vteřiny.

Už tohle jsou čísla, za která by se před dvaceti lety nemusely stydět ani nerychlejší supersporty. Nevěříte? Třeba Ferrari 575M Maranello s výkonem 515 koní potřebovalo na stovku 4,2 sekundy a soudobému Lamborghini Murciélago s 580 koňmi a pohonem všech kol byste naměřili 3,8 sekundy.

Na to všechno potřebovaly uvedené stroje atmosférické dvanáctiválce, teď dostanete stejnou dynamiku s třetinovým objemem i třetinovým počtem válců. A navíc v malém hatchbacku, který na to, upřímně řečeno, na první pohled ani nevypadá. Tím ale hra přeplňovaných dvoulitrů zjevně nekončí, čímž se menší oklikou opět dostáváme k firmě Posaidon.

Ta nabízí úpravy pro základní i ostřejší verzi S a nutno dodat, že vrcholný model nazvaný A 45 RS AMG bere dech. Relativně malý čtyřválec má po dopingu až 525 koní a maximální točivý moment až 600 newtonmetrů. Kompaktní „Áčko“ díky tomu akceleruje z místa na 100 km/h za neuvěřitelných 3,4 sekundy a na dostatečně dlouhé rovince se rozjede na 324 km/h.

Jen pro srovnání: sériové osmiválcové kupé Mercedes-AMG GT R s výkonem 585 koní potřebuje na stovku o dvě desetiny vteřiny více času a jede „jen“ 318 km/h. To jsou mimochodem čísla, která zvládne i slabší varianta Posaidonu A 45 AMG s výkonem 456 koní a 560 N.m.

Pořád vám to nestačí? Tak se možná posaďte nebo se něčeho chyťte. Prozatím je to prý tajemství, ale v Posaidonu pracují na ještě extrémnějším modelu. Konkrétní parametry momentálně známé nejsou, ale mluví se o výkonu v rozmezí od 560 do 580 koní a nejvyšší hodnotě točivého momentu kolem 700 N.m. Z dvoulitru. Chápete to? 290 koní na litr u vozu s povolením vyjet do běžného provozu.

Vtipné na tom samozřejmě je, že M139 je pohonná jednotka, kterou najdete i v dalších modelech mercedesu, takže ty výkony 500+ bude možné mít kromě jiného i v malém čtyřdveřovém kupé CLA, stejnojmenném kombíku Shooting Brake či crossoveru GLA. Přijde vám to normální?