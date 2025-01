Obnovenou výrobu Countache či Miury neočekávejte. Nechceme měnit historii, říká Lamborghini

Rozjet omezenou výrobu kultovních modelů by značce nepochybně přineslo slušný zisk, přesto však o výlety do minulosti nemá zájem.

Některé značky nemají problém sáhnout do minulosti a znovuoživit série ikonických modelů. Například Jaguar se dočkal velkého úspěchu s pokračovateli řad E-Type Lightweight, C-Type či XKSS, jejichž nové kusy vznikly dle původních konstrukčních plánů. Na téma vzkříšených vozů pro exkluzivní klientelu se nyní vyjádřilo i italské Lamborghini. A podle nadpisu už ostatně víte, jaký drží názor.

Giuliano Cassataro, vedoucí renovačního oddělení Lamborghini Polo Storico, myšlenku obnovených modelů v rozhovoru s magazínem The Drive zcela jasně zavrhl: „Nemáme zájem. […] Nechceme měnit historii. S modely Revuelto, Huracán a Urus vytváříme nové budoucí dědictví, zatímco naše stávající dědictví je přesně takové, jaké je.“

Není přitom pochyb, že za obnovenou výrobu modelů Countach či Miura by významní zákazníci utrhli Lamborghini ruce, a to bez ohledu na nepochybně astronomickou cenovku těchto moderních výtvorů. Značka by přitom ani nemusela hrát na notu „dokončení série vozů, která z jakéhokoliv důvodu v minulosti předčasně skončila“ (například jako u zmíněného Jaguaru). „Všechno, co děláme, bude jednou historií. Nechceme měnit minulost,“ utvrdil Cassataro.

To nicméně neznamená, že by se Lamborghini dříve neopovážilo jinými způsoby oslavovat své staré modely. Přestože tedy Cassataro říká, že „existuje jen jeden Countach“, vcelku nedávno se značka odvážila jméno kultovního modelu a jeho stylistické prvky interpretovat do moderní doby skrze limitovanou sérii Countach LPI 800-4, technicky vycházející z hybridního Siánu FKP 37. K oslavě 50. výročí modelu taky znovu vyrobila prototyp Countach LP 500 z roku 1971, který s původním výrobním číslem nahrazuje při tehdejších nárazových testech zničený exemplář.

Schopnosti oživit již neexistující auto z minulosti tedy Lamborghini samozřejmě nechybí. Obecně se chce ale v budoucnu značka návštěvám minulosti vyvarovat, jak loni uvedl ředitel značky Stephan Winkelmann v rozhovoru s Auto.cz. Současný směr italského výrobce je především kupředu, což může potvrdit i nedávná kompletní elektrifikace modelové řady.