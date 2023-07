Oblíbený Volkswagen T-Cross má po faceliftu. Uvnitř je hodnotnější a potěší cyklisty

Kompaktní crossover se prodává jako housky na krámě, na letošek má vyprodáno a proto nová verze dorazí příští rok.

Během čtyř let na trhu se Volkswagenu podařilo prodat přibližně 1,2 milionu kusů modelu T-Cross. To znamená dvě věci: strefil se do vkusu zákazníků a se změnami v rámci faceliftu musí být opatrný. Úpravy se proto soustředily na drobné ladění místo velké revoluce.

Zvenčí vůz nyní poznáte podle nového designu přídě a zádě, délka narostla o 27 mm na 4135 mm. Máme zde nové LED světlomety, které pojí diodová linka napříč čelní maskou, odlišné tvary mlhovek v nárazníku a v lépe vybavených verzích také vůbec poprvé maticové světlomety. Zadní a taktéž diodová světla mají novou grafiku, opět jsou propojena pásem na pátých dveřích, u nějž se ale nyní světelná linka táhne v horní části místo uprostřed. Do nabídky přibyly tři nové laky – žlutá Grape Yellow, modrá Clear Blue Metallic a rudá Kings Red Metallic.

Uvnitř najdeme v základní výbavě 8palcový digitální přístrojový štít, lepší specifikace mají 10palcový. Středový panel se přizpůsobil aktuální nabídce VW, máme zde proto volně stojící a výše uloženou dotykovou obrazovku (8"nebo 9,2") místo zapuštěné. Z předchozího provedení přebírá faceliftovaný T-Cross panel s dotykovými ploškami u verzí s automatickou klimatizací, základ zřejmě stále nabídne i manuální klimu tak, jako u zatím stále aktuálního provedení. Těšit se máme na kvalitnější měkčené materiály na palubní desce, případně výplních předních dveří u výbav Style a R-Line.

Zadní řada sedadel půjde opět posouvat o 14 centimetrů, dle nastavení se tak dovnitř vejde 385 až 455 litrů nákladu. Maximální kapacita činí 1281 litrů při sklopení opěradel druhé řady, přepravu dlouhých předmětů řeší sklopné opěradlo spolujezdce. V takovém případě se dá dovnitř uložit téměř 2,4 metru dlouhé zavazadlo.

K významnému posunu došlo u svislého zatížení tažného zařízení. Místo 55 kg nyní zvládne 75 kg, což přijde vhod zejména při přepravě elektrokol nebo většího množství klasických bicyklů.

Nabídka motorů prošla lehkou masáží. Základ stále představuje litrové TSI se 70 kW (95 koni) v kombinaci s pětistupňovým manuálem, prostřední varianta téže jednotky posílila z 81 kW (110 k) na 85 kW (116 k) a k dostání bude s šestistupňovou manuální nebo sedmistupňovou automatickou převodovkou. Vrcholné čtyřválcové 1.5 TSI s vypínáním válců ACTplus má 110 kW (150 k) a výhradně sedmistupňové DSG.

Oficiální předprodej a spuštění online konfigurátoru upraveného kompaktního SUV jsou naplánovány na čtvrté čtvrtletí roku 2023; uvedení na trh u dealerů bude zahájeno v prvním čtvrtletí roku 2024.