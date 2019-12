Oblíbené Mercedesy AMG mají na kahánku. Nabídka se může zmenšit na čtvrtinu

Automobilka Mercedes-Benz napřahuje sekeru, pod kterou se dost možná objeví některé ze silných modelů AMG. Ty by totiž mohly padnout na oltář stále se zpřísňujícím emisním limitům. Anglický deník Financial Times uvádí, že automobilka by mohla snížit dostupnost zhruba 75 % modelů AMG. Jedná se samozřejmě o ty větší.

Koncern Daimler má flotilový průměr emisí momentálně 138 gramů CO 2 na kilometr. Limit 95 gramů se však nezadržitelně blíží, v platnost vejde v roce 2021. Omezení dostupnosti některých silných modelů by tak koncernu mohlo výrazně pomoct. Pro Mercedes jako takový by to ale mohlo mít katastrofální následky.

Oproti standardním modelům totiž na AMG vydělává podstatně víc peněz. Jako záchrana tak může sloužit i dřívější oznámení, že přeplňované osmiválce nahradí čtyřválcový hybrid, vycházející z přeplňovaného dvoulitru současného A45 AMG. Stále se ale neví, jestli to bude stačit.

Dřívější report totiž uvádí, že Mercedes očekává v příštím roce finanční ztrátu až jeden a půl miliardy eur. V rámci úspor tak již dříve začal s propouštěním tisíců lidí. Z ušetřených peněz bude dotovat elektrifikaci své flotily. Tohle bude ještě zajímavé.