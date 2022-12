Oblíbená navigace Waze je nyní součástí vozů Renault. Zatím ale pouze u dvou modelů

Populární aplikace s výbornou detekcí kolon, nehod a jiných zdržení je ve vybraných modelech funkční i bez připojeného smartphonu.

Majitelé nových Renaultů Austral a Megane E-Tech s multimediálním systémem OpenR mohou teď cestovat o kus pohodlněji. Tyto vozy s integrovanými službami Google umí nyní zobrazovat aplikaci Waze bez použití chytrého telefonu při zachování přístupu k ostatním funkcím i hudbě. Zákazníci tak získávají přístup k dopravním informacím v reálném čase, svým uloženým cílům nebo oblíbeným trasám. Velmi oblíbenou funkcí navigace Waze je také upozornění na dopravní nehody, policejní hlídky nebo radary.

Pro zprovoznění aplikace stačí její stažení a instalace z obchodu Google Play přímo do vozidla nebo skrze aplikaci pro chytré telefony My Renault. Poté se může uživatel přihlásit do svého stávajícího účtu nebo si založit nový. Pro úplnost dodejme, že Waze funguje od roku 2006 a patří Googlu od roku 2013.

Dle informací z letošního roku jej používá zhruba 150 milionů uživatelů každý měsíc a na všech platformách. Je pravděpodobné, že aplikace bude v podobném stylu dostupná také u dalších výrobců, kteří již mají nebo plánují nasazení automobilového operačního systému Android Automotive či jeho integraci – namátkou třeba Volvo, Polestar, Ford či BMW.