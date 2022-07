Obliba toniku v Česku raketově roste. Jednička na trhu Kinley láká na nevšední okamžiky ve svém autobusu

Nevšední patrový autobus se střešním barem a posezení ve stylovým prostředím. Tak vypadá lákadlo pro letní sezonu pod značkou Kinley. Zážitek návštěvníků pak ještě umocní bar, kde si lze dopřát výběr originálních letní míchaných nápojů v kombinaci s Kinley Tonic. Pohodová chill out atmosféra je doplněná skvělou hudbou a s Kinley inspiruje k tomu, že „život chutná lépe po páté.

Tonik je oblíbený nápoj s nahořklou chutí, který má velmi dlouhou historii. První zmínky o toniku pocházejí již ze 17. století, kdy měla údajně vzniknout jakási první verze toniku, tedy chinin rozpuštěný ve vodě, podle legendy vyléčil hraběnku z Chinchónu. Na chuť tomuto netypickému nahořklému nápoji přišli i Češi. Jasně to dokládají i prodejní data společnosti Coca-Cola.

„Češi loni vypili téměř 5 milionu litrů toniku značky Kinley. Ve srovnání s rokem 2020 jde o 70% nárůst. Značka Kinley se tak nově stala s více než pětinovým tržním podílem lídrem na českém trhu v kategorii sycených nápojů pro dospělé. Značce z portfolia společnosti Coca-Cola se dařilo i na Slovensku. Její prodeje tam vzrostly o více než třetinu,“ potvrzuje Jakub Will Loos, ředitel marketingu ve společnosti Coca-Cola ČR/SR.

Kromě vynikající chuti toniků Kinley, kterou si zákazníci při pandemickém omezení provozu restaurací a barů rádi o to více dopřávali doma, pomohlo značce rovněž navýšení investic do marketingu. Také letos plánuje značka Kinley dynamicky růst. Pomoci jí k tomu má mimo jiné i nový nápoj Kinley Tonic Zero, který si zákazníky získá svou svěží chutí bez cukru. Uvedení této novinky na trh je součástí snahy společnosti Coca-Cola nabízet zákazníkům alternativy bez cukru a dál rozšiřovat základnu Zero produktů.

Rostoucí obliba toniků značky Kinley se projevila také na letošních výrobních plánech firmy. Pro rok 2022 očekává v rámci celé značky Kinley dodávky na český a slovenský trh v objemu 17 milionů litrů toniku. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o 26% nárůst. Češi i Slováci budou mít svého oblíbeného nápoje dostatek.

Kinley láká své zákazníky na svou skvělou řadu nealko nápojů inspirovanou atmosférou světových metropolí či vynikající nabídku míchaných nápojů od barmana Tomáše Kubíčka. Celá kampaň nese název Život chutná lépe po páté.

Aby si zájemci mohli Kinley Tonic sami vychutnat, je jim k dispozici unikátní zážitkový Kinley Bus, který vyjel na svou chill-out tour již na konci června a v průběhu července pak zavítá vedle Prahy i do Brna a Bratislavy. Na návštěvníky čekají alko i nealko varianty míchaných nápojů připravených z rukou zkušených barmanů, dále pak příjemné posezení v okouzlujícím fotogenickém prostředí. Kdokoliv je vítaný zažít s Kinley Tonicem skvělé momenty a jeho vynikající chuť. Stačí si jen vybrat.