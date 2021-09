O vzácnou Škodu 1202 nikdo nestojí. Je v krásném stavu, cena však rychle klesá

Zanedlouho tomu bude rok, co jsme psali této raritě mezi starými škodovkami na prodej. Pick-upy Škody 1202 z 60. let minulého století patří nepochybně mezi nejvzácnější verze takzvaného „stejšnu“. Tento exemplář z roku 1967 však dodnes nenašel nového majitele. Vypsán k prodeji u klasické divize Mototechny tak snižuje svou cenu.

Loni v listopadu žádal prodejce za perfektně vypulírovaný pick-up slušných 650.000 Kč. Nyní se ovšem snaží najít zájemce s cenou 580.000 Kč. Zatímco tedy nové modely Škody nadále zdražují, tato pohledná škodovka jako jedna z mála v současnosti zlevňuje.

V rukách sběratelů a na veteránských značkách se pick-up už do práce nevrátí. S minimálním nájezdem by nejlépe zapadl do něčí sbírky či rovnou soukromého muzea. Vzácnost exempláře dokazuje i minimum dochovaných vozů, ostatně v továrně ve Vrchlabí jich také nevzniklo zrovna moc, jen 1783 kusů.

Auto je po kompletní precizní renovaci a nyní má na tachometru 144 km. Ochranná plachta na rámu nákladového prostoru je nová. Ve stavu po finální kontrole před sjezdem z výrobní linky je i motor. Pod kapotou je klasická čtyřválcová dvanáctistovka o síle 50 koní (37 kW). Stejně dobře vypadá i kabina s šedě čalouněnou lavicí.

Přestože tento kousek zlevňuje, ceny klasických škodovek taky stále rostou do nových výšin. Komu by se zdála cena za pick-up 1202 stále vysoká, stačí vzpomenout na nedávnou aukci Škody 100 DeLuxe, která skončila blízko 2 milionům korun.